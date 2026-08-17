Einn var handtekinn í Króksfjarðarnesi í vikunni vegna umfangsmikillar kannabisræktunar. Sá handtekni var í framhaldinu úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald.
Þetta kemur fram í Facebook-færslu lögreglunnar á Vestfjörðum en þar segir að í húsi sem viðkomandi var í hafi fundist umfangsmikil kannabisræktun. Hald hafi verið lagt á mikinn fjölda kannabisplantna og umfangsmikinn ræktunarbúnað.
Lögreglan á Vestfjörðum fari með rannsókn málsins en njóti við framkvæmd þess aðstoðar lögreglunnar á Vesturlandi og tæknideildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.