Innlent

Hand­tekinn vegna kanna­bis­ræktunar í Króks­fjarðar­nesi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Hald var lagt á mikinn fjölda kannabisplantna og umfangsmikinn búnað til ræktunar í Króksfjarðarnesi. 
Hald var lagt á mikinn fjölda kannabisplantna og umfangsmikinn búnað til ræktunar í Króksfjarðarnesi.  Vísir/Vilhelm

Einn var handtekinn í Króksfjarðarnesi í vikunni vegna umfangsmikillar kannabisræktunar. Sá handtekni var í framhaldinu úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald.

Þetta kemur fram í Facebook-færslu lögreglunnar á Vestfjörðum en þar segir að í húsi sem viðkomandi var í hafi fundist umfangsmikil kannabisræktun. Hald hafi verið lagt á mikinn fjölda kannabisplantna og umfangsmikinn ræktunarbúnað.

Lögreglan á Vestfjörðum fari með rannsókn málsins en njóti við framkvæmd þess aðstoðar lögreglunnar á Vesturlandi og tæknideildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Lögreglumál Reykhólahreppur

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