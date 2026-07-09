Þegar ljóst var að Dýrafjarðardagar yrðu ekki haldnir í ár tóku tvö systkini frá Þingeyri málin í eigin hendur og stofnuðu fjölskylduhátíðina Litla Dýra. Hátíðin stendur yfir 9. til 12. júlí og á dagskrá verður strandblaksmót, grillveisla, fjórhjólaferðir, glersmiðja, uppistand með Gísla Einarssyni, björgunarbátaferðir, gusuganga og ýmislegt.
Klæðskerinn Ástvaldur Mateusz Kristjánsson og grafíski hönnuðurinn Monika Janina Kristjánsdóttir eru hugmyndarík og metnaðarfull systkini frá Þingeyri í Dýrafirði. Þeim fannst ótækt að Dýrafjarðardagar skyldu daga uppi þannig þau ákváðu að taka bæjarhátíðina í sínar hendur og blása lífi í þorpið á Þingeyri.
„Við tókum púlsinn í þorpinu og nágrenni um hvað þorpsbúar myndu vilja sjá í sumar á Þingeyri. Niðurstaðan var skýr – fólk vildi hátíð og við vildum það líka. Það sem byrjaði sem lítil hugmynd varð fljótt að miklu stærra verkefni en við áttum von á,“ segir Ástvaldur, yfirleitt kallaður Matti.
Litli Dýri eru fjögurra daga fjölskylduhátíð með fjölbreyttri dagskrá fyrir alla aldurshópa, íþróttaviðburðum, markaði, grillveislu, leiksýningu, fjölda tónlistaratriða og ýmiss konar fjölskylduskemmtun.
„Við fengum ótrúlega marga með okkur í verkefnið sem vildu styðja okkur og gera þetta að veruleika. Á aðeins einum mánuði tókst okkur að setja saman fjölbreytta dagskrá fyrir alla. Það var ótrúlegt að sjá hvað samfélagið tók vel í þetta,“ segir Monika.
„Okkur hefur alltaf þótt vænt um Dýrafjarðardaga, sem er stærsti viðburður bæjarins, og við eigum margar ógleymanlegar minningar frá þeirri hátíð. Á síðustu árum hafa margar bæjarhátíðir víða út á landi dalað og jafnvel lagst af. Okkur finnst mikilvægt að snúa þeirri þróun við og leggja okkar af mörkum til að halda slíkri hefð og menningu á lífi heima í Dýrafirði. Það er eins og við séum að skila til baka því sem samfélagið gaf okkur þegar við vorum að alast upp,“ segir Monika.
Markmið systkinanna var þó ekki að endurskapa Dýrafjarðardaga í sömu mynd heldur að byggja ofan á hefðina með nýjum hugmyndum.
„Við vildum ekki bara halda hátíð heldur líka þróa hana áfram,“ segir Monika og bætir við: „Við vildum bæta við smiðjum, nýrri dagskrá og upplifunum sem höfðu ekki verið hluti af hátíðinni áður.“
Hátíðin hefst formlega í kvöld með leiksýningunni Draugum Dýrafjarðar í Kómedíuleikhúsinu í Haukadal. Á morgun verður boðið upp á glersmiðju í grunnskólanum á Þingeyri, fjórhjólaferðir upp á Sandafell, strandblaksmót í Íþróttamiðstöð Þingeyrar, hesta á kirkjutúninu og sögustund í Blábankanum.
Ein af nýjungunum hátíðarinnar er Litla gusugangan sem verður haldin á morgun en þar eru þátttakendur leiddir á milli þriggja gusa við strönd Þingeyrar. Á milli gusa gefst þátttakendum kostur á að skella sér í sjósund áður en ferðinni lýkur í sundlaug Þingeyrar. Um kvöldið verður Taco-veisla á Kex hóteli, uppistand með Gísla Einarssyni í Kómedíuleikhúsinu og barrölt fram til miðnættis.
Laugardagskvöldið 11. júlí verður fjölbreytt tónleikadagskrá í útilistaverkinu Tankinum þar sem koma fram hljómsveitir, tónlistarfólk og plötusnúðar, meðal annars Amor Vincit Omnia, Bellamix69, $leazy, Mv Elyahsyn, Berglind Ágústsdóttir, Smjörvi, Sviptivindar, Tomi G og fleiri.
Hátíðin snýst fyrst og fremst um að þjappa fólki saman, efla samfélagið og skapa vettvang þar sem íbúar, brottfluttir Dýrfirðingar og gestir geta komið saman, notið samveru og skapað nýjar minningar.
„Við vonum að fólk komi saman, njóti samverunnar og fari heim með nýjar minningar. Það er það sem góð bæjarhátíð snýst um,“ segja systkinin.
Hátíðinni lýkur á sunnudag með sölutjaldi Höfrungs þar sem boðið verður upp á súpu, samlokur, tælenskan mat, kandýfloss og gotterí og svo verður keppt til úrslita á strandblaksmóti Litla Dýra.