Emma Roberts gengin í það heilaga

Leikkonan Emma Roberts giftist unnusta sínum, leikaranum Cody John, í gær en parið hefur verið saman í um fjögur ár, þar af trúlofuð í tvö ár. Athöfnin fór fram í Sun Valley í Idaho-ríki í Bandaríkjunum.
Dægurmiðillinn TMZ greinir frá og segir leikkonuna Juliu Roberts, frænku Emmu Roberts, hafa verið meðal gesta. Brúðurin klæddist hvítum síðum kjól, hannaður af fatahönnuðinum Monique Lhuillier, að sögn tískutímaritsins Vogue.
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Fyrst sást til parsins saman sumarið 2022 en þau hafa haldið sambandinu frá sviðsljósinu í gegnum árin.
Roberts tilkynnti trúlofunina í júlí 2024 í Instagram-færslu og skrifaði „birti þetta hér áður en mamma mín segir öllum.“
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Roberts er hvað þekktust fyrir aðalhlutverkið í gaman-hryllingsþáttunum Scream Queens. Einnig hlaut hún lof fyrir hlutverk sitt i hryllingsþáttunum American Horror Story. Roberts er einnig þekkt fyrir leik sinn í kvikmyndum á borð við Aquamarine frá árinu 2006, Nancy Drew (2007), Wild Child (2008), og We're the Millers (2013), svo eitthvað sé nefnt.
Roberts var áður trúlofuð leikaranum Even Peters en hann lék einnig í þáttunum American Horror Story. Þau áttu í stormasömu sambandi um sjö ára skeið.
John er einnig leikari en hann fór með sitt fyrsta hlutverk árið 2018 en hefur meðal annars leikið í þáttunum In the Dark og Wu-Tang: An American Saga.