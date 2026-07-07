Yngstu fara flestar ferðir

Nær helmingur landsmanna fer tvær til þrjár ferðir í umferðinni á dag. Ferðatíðnin minnkar almennt með hækkandi aldri en þeir yngstu fara að meðaltali 4,6 ferðir í umferðinni á dag.
Þetta kemur fram í könnun á ferðavenjum Íslendinga sem var framkvæmd haustið 2025. Daglegar ferðir á mann eru 3,3 að meðaltali, samanborið við 3,2 ferðir árið 2022.
Bíllinn er áfram ráðandi ferðamáti landsmanna en um 62 prósent allra ferða eru farnar sem ökumaður og mælist aukningin um þrjú prósentustig frá árinu 2022. 95 prósent hafa bíl til umráða og að meðaltali eru 1,7 bílar á hverju heimili en rúmur meirihluti heimila er með tvo bíla eða fleiri.
Hlutfall rafmagnsbíla hefur nær tvöfaldast, úr tólf prósentum í 22.
Á móti kemur hefur þeim sem nota strætó fjölgað talsvert milli kannana. Rúmlega 41 prósent landsmanna greiddi fyrir ferð með Strætó haustið 2025. Í Reykjavík hafa 58 prósent greitt fyrir strætóferð og meðaltalið á höfuðborgarsvæðinu er 43,7 prósent. Á landsbyggðarsvæðum er hlutfallið undir tuttugu prósentum.
Skýr ferðamunur er eftir svæðum þar sem Reykjavík sker sig úr með hæsta hlutfall gangandi ferða og hæsta hlutfall ferða með Strætó. Hlutfall ferða sem ökumaður er hæst á Suðurnesjum og í Hafnarfirði.
„Þegar gögnin eru skoðuð eftir aldri má sjá að börn og ungmenni ganga mest og eru um 40% ferða hjá 6-17 ára farin fótgangandi. Notkun bíls eykst síðan hratt eftir að fólk fær bílpróf og er hægt meðal 35-64 ára, þar sem um 80% ferða eru farnar sem ökumaður í bíl,“ segir í tilkynningu á vef stjórnarráðsins þar sem helstu niðurstöður eru reifaðar.
Vinsældir rafhlaupahjóla fara minnkandi þar sem árið árið 2022 var hlutfall heimila með að minnsta kosti eitt rafhlaupahjól 22 prósent en er nú rúmlega sextán prósent.