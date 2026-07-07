Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 7. júlí 2026 20:00 Sigurbjörg Birta er mikil tískudrottning en hún er verslunarstjóri í nytja-tískuversluninni Spúútnik. Hún fann þennan kjól á nytjamarkaði og klæddist honum örlagaríkt kvöld í Flórída, þar sem kærasti hennar fór á skeljarnar. Aðsend „Mér finnst að tíska ekki eiga að snúast um reglur heldur um forvitni og leikgleði,“ segir hin 25 ára gamla Sigurbjörg Birta Pétursdóttir. Hún er verslunarstjóri í nytja-tískuversluninni Spúútnik í Kringlunni og segist elska að vera umkringd fjársjóðum annarra alla daga. Blaðamaður ræddi við Sigurbjörgu Birtu um tískuna. Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna? Það sem heillar mig mest við tískuna er að hún hefur engar raunverulegar reglur. Hún er leið til að tjá persónuleikann og segja sögu án þess að segja nokkuð. Tveir einstaklingar geta klæðst sömu flíkinni og samt látið hana líta gjörólíkt út. Mér finnst það vera galdurinn við tísku. View this post on Instagram A post shared by Sigurbjörg Birta Pétursdóttir (@sbirtaa) Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju? Það er appelsínugulur kjóll sem ég fann í vintage verslun fyrr á árinu. Þegar ég fann hann hugsaði ég að hann væri fullkomin til að taka með mér til Flórída. Kvöldið sem ég ákvað að klæðast kjólnum fór Gissur Karl unnusti minn á skeljarnar og bað mín við sólsetrið á ströndinni í Flórída. Kjólinn var fullkomin fyrir þetta móment og alveg í stíl við umhverfið. Kjóllinn var fullkominn fyrir augnablikið.Aðsend Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni? Það fer algjörlega eftir deginum. Ef ég veit að ég er að fara eitthvað sérstakt reyni ég yfirleitt að plana outfittið kvöldið áður, en oft verða líka bestu samsetningarnar til þegar ég hef aðeins nokkrar mínútur og þarf einfaldlega að treysta innsæinu. Birta segir bestu samsetningarnar gjarnan koma þegar hún treystir innsæinu og ofhugsar ekki.Aðsend Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum? Ég myndi segja að stílinn minn einkennist af vintage flíkum í bland við nýjar flíkur. Ég elska að blanda gömlum og nýjum flíkum saman. Þegar ég finn flík sem ég elska nota ég hana aftur og aftur en reyni alltaf að stíla hana á nýjan hátt. Ég trúi því að aukahlutirnir séu oft það sem gerir klæðaburð eftirminnilegan, hvort sem það áberandi skart, litrík taska eða skór sem fá fólk til að snúa sér við. Birta elskar að blanda saman gömlu og nýju.Aðsend Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá? Algjörlega. Ég held samt að grunnurinn hafi alltaf verið sá sami. Ég hef alltaf laðast að vintage flíkum, góðum sniðum og aðeins öðruvísi flíkum. Munurinn í dag er að ég hef miklu meira sjálfstraust og þori frekar að klæðast því sem mér finnst skemmtilegt án þess að velta fyrir mér hvað öðrum finnst. Birta segir að sjálfstraustið hafi aukist með árunum.Aðsend Nýturðu þess að klæða þig upp? Já, mér finnst það mjög gaman, sérstaklega ef ég er að fara eitthvað fínt og get verið í aðeins ýktari fötum en ég er í dagsdaglega. Ég vil frekar vera örlítið of mikið en aðeins of lítið. Sigurbjörg Birta vill alltaf frekar vera aðeins of fín en ekki.Aðsend Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði? Að mér líði vel. Föt eiga að undirstrika mann sjálfan. Þegar mér líður vel í því sem ég er í þá sést það líka. Þegar ég finn það jafnvægi verður dagurinn yfirleitt betri og sérstaklega ef hárið mitt er líka flott. Dagurinn verður yfirleitt betri hjá Birtu þegar hárið er flott.Aðsend Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni? Ég sæki mikinn innblástur frá fólkinu í kringum mig til dæmis frá mömmu og systrum mínum. Svo vinn ég með algjörum tískuskvísum en ég fæ líka mikinn innblástur frá samfélagsmiðlunum Instagram og Pinterest. Birta sækir tískuinnblástur meðal annars til mömmu sinnar og systra sinna. Aðsend Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði? Nei í rauninni ekki, mér finnst að tíska ekki eiga að snúast um reglur heldur um forvitni og leikgleði. Ef einhverjum líður vel í því sem hann er í þá er það alltaf rétt val. Ég held þú myndir samt ekki sjá mig í þröngum pleðurbuxum. Leikgleðin er við völd í klæðaburði Birtu.Aðsend Áttu eitthvað eftirminnilegt tískuslys? Alveg pottþétt en ekkert sem ég man sérstaklega eftir núna. Þegar ég sé gamlar myndir af mér þá hugsa ég alveg hvað var ég að spá með þessu outfitti en maður var svo sem að fylgja tískunni sem var í gangi á þeim tíma. View this post on Instagram A post shared by Sigurbjörg Birta Pétursdóttir (@sbirtaa) Spilar álit annarra eitthvað hlutverk í þínu fatavali? Þegar ég var yngri hafði það meiri áhrif á mig. Í dag klæði ég mig fyrst og fremst fyrir sjálfa mig. Mér finnst miklu skemmtilegra að vera í því sem mér þykir fallegt en að reyna að klæða mig fyrir væntingar annarra. Þú myndir ólíklega sjá Birtu í þröngum pleðurbuxum.Aðsend Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju? Örugglega coral litaði cargo jakkinn minn úr Spúútnik. Ég hef átt hann í nokkur ár en nýlega fór ég aftur að nota hann og mundi hvað litir gefa manni mikla orku. Ég fékk líka ótrúlega mörg hrós fyrir hann og það minnti mig á hversu gaman það er að þora að klæðast áberandi litum. Birta elskar regluleysi tískunnar.Aðsend Hvað finnst þér heitast fyrir sumarið? Mér finnst tískan í ár einkennast af litadýrð. Litríkar flíkur eru að trenda, fjölbreyttar skemmtilegar lita pallettur og fólk þorir að leika sér meira með stílinn sinn. Capri buxur eru komnar aftur hvort sem þær eru úr gallaefni, cargo eða í sportútgáfum. Víðar buxur og blöðrubuxur eru vinsælar. Alls konar hælaskór eru mikið í tísku núna hvort sem það eru opnir eða lokaðir hælar, fylltir hælir og sérstaklega flip flop sandalar eða hælar. Það skemmtilega við að vinna í Spúútnik er að maður sér oft trendin áður en þau rata í hefðbundnar verslanir. Ég segi stundum að second hand markaðurinn sé eins konar kristalskúla tískunnar. Það sem fólk byrjar að leita að og finnur hjá okkur endar oft í almennum verslunum nokkrum mánuðum síðar. Capribuxur í alls kyns sniði og efni eru komnar aftur.Aðsend Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku? Ég trúi á gæði fram yfir magn. Það borgar sig að fjárfesta í færri flíkum sem endast lengi og hægt er að stíla á mismunandi vegu. Gullna reglan mín er að ég kaupi aldrei flík nema ég sjái strax fyrir mér að minnsta kosti þrjú ólík „outfit“ með flíkinni. Síðan finnst mér alltaf gaman að bæta við í fataskápinn einhverju einstöku eins og vintage flíkum, litríkum skóm eða áberandi skarti. Oft þarf bara eitt smáatriði til að gera heildarútlitið eftirminnilegt. Besti fataskápurinn er ekki endilega sá stærsti heldur frekar sá persónulegasti. Tíska og hönnun Tískutal Mest lesið Megas er látinn Lífið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Lífið Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Lífið Guðrún Sóley gengin út Lífið „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Lífið Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Lífið Britney á stóra skjáinn Bíó og sjónvarp Skvísur og töffarar fögnuðu með Elvari Tónlist Stórbrotinn stíll Zendayu Tíska og hönnun Harry Styles setti heimsmet Lífið Fleiri fréttir Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Harry Styles setti heimsmet Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Það allra besta að gráta í gufu Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Listabarn á leiðinni Kenningin um útskiptin miklu sem umbreytti vestrænum stjórnmálum Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island „Klukkan er fimm einhvers staðar“ „Þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það?“ Snæddi með furstanum af Mónakó Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Sjá meira