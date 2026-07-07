Sannkölluð þjóðhátíð ríkir nú í Noregi eftir að þjóðin sló út Brasilíu í 16-liða úrslitum á heimsmeistaramótinu. Fyrrum landsliðsmaður í knattspyrnu lék í sex ár sem atvinnumaður í Brann og er því mikill stuðningsmaður Noregs á mótinu.
Birkir Már Sævarsson var á mála hjá Brann frá árinu 2008-2014. Birkir hefur fylgst vel með gangi mála vestanhafs síðustu vikur og einnig hvernig stemningin í Noregi er.
„Mér sýnist það vera bara svipað kannski og var hérna 2016 og 2018, nema kannski á aðeins stærri skala bara af því að það er bara meira fólk og þeir eru bara einhvern veginn að missa sig,“ segir Birkir í sportpakkanum á Sýn í gærkvöldi.
Norðmenn hafa verið með vel mannað lið undanfarin ár en eru nú fyrst að ná góðum árangri, í fyrsta sinn síðan á HM 1998.
„Það er kannski erfitt að segja nákvæmlega hvað er að smella. Þetta er náttúrulega bara lið sem er búið að spila lengi saman og menn búnir að valda smá vonbrigðum á upphafsárum landsliðsferilsins hjá sér. En núna einhvern veginn er þetta bara að smella. Þeir eru bara orðnir vel drillaðir, með góðan þjálfara og hágæðaleikmenn í flestum stöðum. Þetta er svona kannski svipað og hjá okkur fyrir nokkrum árum, það eru margir leikmenn á sama aldri að koma á sama tíma sem allir eru bara ótrúlega gæðamiklir leikmenn,“ segir Birkir sem sjálfur fór á stórmót með íslenska landsliðinu árin 2016 og 2018.
@foxsoccer Fans in Oslo have taken to the streets to celebrate Norway advancing to the Quarterfinals for the first time ever 🇳🇴 (via x/MundoEConflicto) #fifaworldcup #oslo #norway #brazil ♬ original sound - FOXSoccer
Fans in Oslo have taken to the streets to celebrate Norway advancing to the Quarterfinals for the first time ever 🇳🇴 (via x/MundoEConflicto) #fifaworldcup #oslo #norway #brazil
Fjölskyldan bjó í Noregi í sex ár og hefur hún töluverða tengingu við landið.
„Þetta er náttúrulega okkar lið á hérna mótinu og maður var með Norðmennina sem lið sem maður hugsaði að gæti unnið en núna er þetta farið að líta vel út,“ segir Birkir en synir hans eru farnir að róa í takti við landsliðsmenn Noregs heima í stofu. Hann segir að Norðmenn trúi því að liðið geti farið alla leið og orðið heimsmeistarar. Norðmenn mæta Englendingum í 8-liða úrslitum á laugardaginn.
„Þeir eru náttúrulega komnir í hæstu hæðir og þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar til liðsins síns eins og bara eðlilegt er þegar svona gerist. En þeir eru með framherja sem þarf ekki að fá boltann nema tuttugu sinnum í leik og hann skorar samt þrennu. Það er gulls ígildi í boltanum í dag.“