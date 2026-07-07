Kvartar yfir álaginu: Messi gæti spilað fimm leiki á sautján dögum Sindri Sverrisson skrifar 7. júlí 2026 09:31 Lionel Scaloni ræðir við nafna sinn Lionel Messi í drykkjarhléi á HM. Getty/Etsuo Hara Lionel Scaloni, þjálfari Argentínu, segir að leikið sé of þétt í útsláttarkeppni HM. Argentínumenn mæta Egyptum í 16-liða úrslitum í dag en komist þeir alla leið í úrslitaleik mótsins munu þeir spila fimm leiki á aðeins sautján dögum. Hinn 39 ára gamli Lionel Messi hefur verið í algjöru aðalhlutverki hjá Argentínu á HM og skorað sjö mörk en liðið lenti í miklum erfiðleikum gegn Grænhöfðaeyjum á föstudaginn og þurfti framlengingu í hitanum í Miami til að knýja fram 3-2 sigur. Leið Argentínu í undanúrslitin virðist fyrir fram nokkuð þægileg, miðað við heimsmeistaramót, en vinni liðið Egyptaland í Atlanta í dag tekur við leikur við Kólumbíu eða Sviss í 8-liða úrslitum. Scaloni hefur hins vegar áhyggjur af leikjaálaginu. „Eftir því sem nær dregur lokunum, og menn hafa spilað fleiri leiki, þá þurfa menn meiri hvíld. Samt er hið gagnstæða að gerast,“ sagði Scaloni á blaðamannafundi í gær. Lionel Messi er orðinn 39 ára en þarf að spila ansi ört á HM.Getty/Ezra Shaw „Við spiluðum í þessum mikla hita í Miami á föstudaginn og núna eigum við að spila hádegisleik. Hvíldartíminn er ekki ákjósanlegur. Ég held að Egyptar hafi fengið nokkrum klukkutímum meiri hvíld, það munar ekki miklu, en þegar komið er á lokastigin á HM þá er hvíldin enn mikilvægari,“ sagði Scaloni. Leikmann hans þurfa ekki bara að spila ört heldur ferðast langar vegalengdir á milli leikstaða og þá er hitinn oft afar mikill. Óvenjulegt HM og ekkert lið stendur upp úr „Heimsmeistaramótið er mikil áskorun – ferðalögin, hitinn, vellirnir. Það eru margir þættir sem koma í veg fyrir að eitthvert eitt lið standi upp úr sem það langsigurstranglegasta, þó að þau sem oft eru líklegust séu enn með. Frakkland átti í miklum vandræðum gegn Paragvæ og það var ekki bara út af gæðum Paragvæja heldur út af aðstæðum í leiknum: Hitinn, leiktíminn, völlur þar sem boltinn rann ekki og svo 20 mínútna hlé á leiknum. Þess vegna er þetta ekki mjög hefðbundið heimsmeistaramót. Það hefur ekkert lið staðið áberandi upp úr en á endanum eru það líklegustu liðin sem komast lengst,“ sagði Scaloni. Hann staðfesti að Messi yrði í byrjunarliðinu í dag, þrátt fyrir að hafa spilað 120 mínútur á föstudaginn, en leikurinn hefst klukkan 16 að íslenskum tíma. HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Fótbolti Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Fótbolti Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Fótbolti Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Fótbolti Balogun fékk að spila en Belgar áfram eftir stjörnuleik Fótbolti Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Fótbolti Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Fótbolti Forsætisráðherrann hafði áhrif á leiktíma Englands Fótbolti Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti Fleiri fréttir Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Kvartar yfir álaginu: Messi gæti spilað fimm leiki á sautján dögum Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Forsætisráðherrann hafði áhrif á leiktíma Englands Balogun fékk að spila en Belgar áfram eftir stjörnuleik Ancelotti áfram þrátt fyrir versta árangurinn í 60 ár Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Martínez hættur með portúgalska landsliðið Spá því að ferðamennskan blómstri á eyjunum eftir HM Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Merino hryggði Ronaldo í hinsta dansinum Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Kaupa George frá Chelsea FIFA segir Belga ekki hafa rétt til að áfrýja Trump um símtalið til Infantino: „Ég fékk þá til að gera þetta“ „Dómararnir á HM eru ekki nógu góðir“ Romário segir frammistöðu Brasilíu sorglega Rann til á skilti og spilar ekki meira á HM Hetjurnar frá 1998 telja að Noregur geti orðið heimsmeistari Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Til Tottenham fyrir sautján milljarða Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Sjá meira