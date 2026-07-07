Fótbolti

Kvartar yfir á­laginu: Messi gæti spilað fimm leiki á sau­tján dögum

Sindri Sverrisson skrifar
Lionel Scaloni ræðir við nafna sinn Lionel Messi í drykkjarhléi á HM.
Lionel Scaloni ræðir við nafna sinn Lionel Messi í drykkjarhléi á HM. Getty/Etsuo Hara

Lionel Scaloni, þjálfari Argentínu, segir að leikið sé of þétt í útsláttarkeppni HM. Argentínumenn mæta Egyptum í 16-liða úrslitum í dag en komist þeir alla leið í úrslitaleik mótsins munu þeir spila fimm leiki á aðeins sautján dögum.

Hinn 39 ára gamli Lionel Messi hefur verið í algjöru aðalhlutverki hjá Argentínu á HM og skorað sjö mörk en liðið lenti í miklum erfiðleikum gegn Grænhöfðaeyjum á föstudaginn og þurfti framlengingu í hitanum í Miami til að knýja fram 3-2 sigur.

Leið Argentínu í undanúrslitin virðist fyrir fram nokkuð þægileg, miðað við heimsmeistaramót, en vinni liðið Egyptaland í Atlanta í dag tekur við leikur við Kólumbíu eða Sviss í 8-liða úrslitum. Scaloni hefur hins vegar áhyggjur af leikjaálaginu.

„Eftir því sem nær dregur lokunum, og menn hafa spilað fleiri leiki, þá þurfa menn meiri hvíld. Samt er hið gagnstæða að gerast,“ sagði Scaloni á blaðamannafundi í gær.

Lionel Messi er orðinn 39 ára en þarf að spila ansi ört á HM.Getty/Ezra Shaw

„Við spiluðum í þessum mikla hita í Miami á föstudaginn og núna eigum við að spila hádegisleik. Hvíldartíminn er ekki ákjósanlegur.

Ég held að Egyptar hafi fengið nokkrum klukkutímum meiri hvíld, það munar ekki miklu, en þegar komið er á lokastigin á HM þá er hvíldin enn mikilvægari,“ sagði Scaloni. Leikmann hans þurfa ekki bara að spila ört heldur ferðast langar vegalengdir á milli leikstaða og þá er hitinn oft afar mikill.

Óvenjulegt HM og ekkert lið stendur upp úr

„Heimsmeistaramótið er mikil áskorun – ferðalögin, hitinn, vellirnir. Það eru margir þættir sem koma í veg fyrir að eitthvert eitt lið standi upp úr sem það langsigurstranglegasta, þó að þau sem oft eru líklegust séu enn með.

Frakkland átti í miklum vandræðum gegn Paragvæ og það var ekki bara út af gæðum Paragvæja heldur út af aðstæðum í leiknum: Hitinn, leiktíminn, völlur þar sem boltinn rann ekki og svo 20 mínútna hlé á leiknum. Þess vegna er þetta ekki mjög hefðbundið heimsmeistaramót. Það hefur ekkert lið staðið áberandi upp úr en á endanum eru það líklegustu liðin sem komast lengst,“ sagði Scaloni.

Hann staðfesti að Messi yrði í byrjunarliðinu í dag, þrátt fyrir að hafa spilað 120 mínútur á föstudaginn, en leikurinn hefst klukkan 16 að íslenskum tíma.

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