Breski tónlistarmaðurinn Harry Styles skráði sig í Heimsmetabók Guinness um helgina þegar hann hélt sína tólftu uppseldu tónleika á Wembley-vellinum í London.
Um er að ræða lengstu uppseldu tónleikaröðina á enska þjóðarleikvanginum en fyrra met átti hljómsveitin Coldplay – tíu uppselda tónleika – sem slegið var 2025.
Síðustu tónleikarnir í tónleikaröðinni fóru fram á laugardag þar sem hinn 32 ára Styles þakkaði meðal annars sérstaklega félögum sínum í sveitinni One Direction, þeirra á meðal hinum látna Liam Payne.
„Ég hefði ekki staðið á þessu sviði ef ekki væri fyrir fjóra vini mína sem hafa verið risastór hluti af þessu ferðalagi,“ sagði Styles. „Ég vil þakka þeim Niall, Louis, Zayn og elsku vini mínum Liam fyrir þessi kvöld og allt það sem ég hef lært á þessum tíma.“ One Direction var stofnuð í raunveruleikaþáttunum X-Factor árið 2010 og lagði upp laupana árið 2016 þó að Zayn hafi sagt skilið við sveitina ári fyrr. Liam Payne lést árið 2024, þá 31 árs gamall.
Á tónleikunum á laugardaginn birtist hin 35 ára systir Styles, Gemma, óvænt uppi á sviði þar sem hún hélt ræðu til heiðurs bróður sínum. „Ég er svo stoltur af þér. Ekki bara út af þessu hérna, heldur af þeim manni sem þú ert.“ Hún sagði jafnframt að magnað væri að fylgjast með því samfélagi sem hafi skapast meðal aðdáenda söngvarans.
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Fyrstu tónleikar Styles í London í tónleikaröðinni Together, Together fóru fram 12. júní og fóru þeir síðustu fram á laugardag þar sem voru saman komnir um 80 þúsund tónleikagestir. Upphaflega stóð til að halda sex tónleika en þeim fjölgaði í tólf vegna mikillar eftirspurnar. Tónleikaferðalagið heldur nú áfram til Brasilíu, Mexíkó, Bandaríkjanna og Ástralíu.
Tónleikaferðalag Styles, Together, Together Tour, hófst í kjölfar útgáfu nýjustu plötu Styles, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.