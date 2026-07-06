Gul veðurviðvörun tekur gildi á Suðurlandi í fyrramálið klukkan sex og stendur fram til klukkan fjórtán síðdegis.
Spáð er austan hvassviðri og þrettán til átján metrum á sekúndu.
Búast má mjög snörpum vindhviðum, allt að þrjátíu metrar á sekúndu, undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum.
Veðurstofan varar við að vera á ferð undir Eyjafjöllum og þá sérstaklega á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind.
Þá verður einnig mikið hvassviðri á Reykjanesi.
Veður var skaplegt víða um land í dag og fór hiti hæst í 21,4 gráður á Húsavík síðdegis.