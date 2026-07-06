Innlent

Strætó og sláttutraktor lentu saman

Jón Þór Stefánsson skrifar
Mynd frá vettvangi.
Mynd frá vettvangi. Vísir

Árekstur varð milli strætisvagns og sláttutraktors skammt frá Árbæjarsafni í Reykjavík um eittleytið í dag.

Einn sjúkrabíll var sendur á vettvang og hugsanlega er einn slasaður.

Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu staðfestir þetta, í samtali við fréttastofu.

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