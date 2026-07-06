Forseti tekur sæti í ráðgjafanefnd um gervigreind Atli Ísleifsson skrifar 6. júlí 2026 12:25 Halla Tómasdóttir er á leiðinni til Sviss. Vísir/Vilhelm Halla Tómasdóttir forseti verður meðal stofnfélaga í nýrri alþjóðlegri ráðgjafanefnd, AI for Good Global Commission en nefndin hefur það hlutverk að stuðla að því að gervigreind verði nýtt til góðs. Í tilkynningu frá skrifstofu forseta Íslands segir að nefndin komin saman í fyrsta sinn í Genf í Sviss næskomandi miðvikudag í tengslum við Heimsþing um gervigreind til góðs (The AI for Good Global Summit). „Heimsþing um gervigreind til góðs, sem haldið er á vegum Alþjóðafjarskiptasambandsins ITU, fer fram dagana 7.–10. júlí. Þingið er hluti af Stafrænni viku í Genf (Geneva Digital Week). Þar eru einnig á dagskrá tvær ráðstefnur á vegum Sameinuðu þjóðanna, önnur um upplýsingasamfélagið (World Summit on the Information Society) og hin um opinbera stefnumótun á sviði gervigreindar (Global Dialogue on AI Governance). Forseti mun ávarpa gesti á síðastnefndu ráðstefnunni á morgun, þriðjudaginn 7. júlí, og gesti á Heimsþingi um gervigreind til góðs miðvikudaginn 8. júlí. Einnig mun hún eiga fundi með þátttakendum í þessum viðburðum. Forseti hefur á liðnum misserum lagt ríka áherslu á að tækniframfarir verði að þjóna almenningi, að ungt fólk fái að hlutast til um mótun framtíðar sinnar og að sú samfélagslega umbreyting sem felst í þróun gervigreindar auki ekki ójöfnuð,“ segir í tilkynningunni. Forseti Íslands Halla Tómasdóttir Gervigreind Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Matthías kominn á áfangaheimili Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Innlent Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Erlent Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Erlent Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Innlent Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Innlent Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Innlent Enn besta lausnin að kaupa Grænland Erlent Fleiri fréttir Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík síðustu vikur í aðdraganda almyrkva Sýknuð af kröfum Vestmannaeyjabæjar Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Forseti tekur sæti í ráðgjafanefnd um gervigreind Beinbrot og minniháttar áverkar í rútuslysi Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Rútuslys, umferðarhnútar og afbókanir í almyrkva Matthías kominn á áfangaheimili Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Kona mannsins sem lést þungt haldin Eina tilboðinu í ráðhúströppurnar hafnað og verkið boðið út að nýju Ráðin forstöðumaður Heyrnar- og talmeinastöðvar Viðbragðsáætlun virkjuð vegna fjarskiptaleysis á Sjúkrahúsinu á Akureyri Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Björgunarsveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“ Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Ósamræmi einkunna: „Við verðum að horfast í augu við það“ Nám í dýralækningum í fyrsta sinn í boði hérlendis Hamagangur meirihlutans minni á norsku Exit-þættina Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti „Við erum sáttir“: Gönguhóparnir stóðu fyrir sínu Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Töluvert um sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið Andlát í tjaldi og slys á bæjarhátíð Lést á Fimmvörðuhálsi Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Fannst látinn í tjaldi Sjá meira