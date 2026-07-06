Innlent

For­seti tekur sæti í ráðgjafa­nefnd um gervi­greind

Atli Ísleifsson skrifar
Halla Tómasdóttir er á leiðinni til Sviss.
Halla Tómasdóttir er á leiðinni til Sviss. Vísir/Vilhelm

Halla Tómasdóttir forseti verður meðal stofnfélaga í nýrri alþjóðlegri ráðgjafanefnd, AI for Good Global Commission en nefndin hefur það hlutverk að stuðla að því að gervigreind verði nýtt til góðs.

Í tilkynningu frá skrifstofu forseta Íslands segir að nefndin komin saman í fyrsta sinn í Genf í Sviss næskomandi miðvikudag í tengslum við Heimsþing um gervigreind til góðs (The AI for Good Global Summit).

„Heimsþing um gervigreind til góðs, sem haldið er á vegum Alþjóðafjarskiptasambandsins ITU, fer fram dagana 7.–10. júlí. Þingið er hluti af Stafrænni viku í Genf (Geneva Digital Week). Þar eru einnig á dagskrá tvær ráðstefnur á vegum Sameinuðu þjóðanna, önnur um upplýsingasamfélagið (World Summit on the Information Society) og hin um opinbera stefnumótun á sviði gervigreindar (Global Dialogue on AI Governance). Forseti mun ávarpa gesti á síðastnefndu ráðstefnunni á morgun, þriðjudaginn 7. júlí, og gesti á Heimsþingi um gervigreind til góðs miðvikudaginn 8. júlí. Einnig mun hún eiga fundi með þátttakendum í þessum viðburðum.

Forseti hefur á liðnum misserum lagt ríka áherslu á að tækniframfarir verði að þjóna almenningi, að ungt fólk fái að hlutast til um mótun framtíðar sinnar og að sú samfélagslega umbreyting sem felst í þróun gervigreindar auki ekki ójöfnuð,“ segir í tilkynningunni.

Forseti Íslands Halla Tómasdóttir Gervigreind

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