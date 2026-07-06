Ráðin forstöðumaður Heyrnar- og talmeinastöðvar Atli Ísleifsson skrifar 6. júlí 2026 10:11 Svava María Atladóttir. HH Svava María Atladóttir hefur verið ráðin í stöðu forstöðumanns Heyrnar- og talmeinastöðvar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) frá 1. september 2026. Í tilkynningu segir að hún taki við stöðunni af Kristjáni Sverrissyni, forstjóra Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands, sem láti nú af störfum vegna aldurs. *Starfsemin Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands var færð til HH nýverið og fékk ný starfseining heitið Heyrnar- og talmeinastöð HH. Svava María mun fá það hlutverk að byggja upp þjónustu stöðvarinnar við skjólstæðinga um land allt. Markmið HH verður að efla og bæta enn frekar þjónustuna og nýta þekkingu og reynslu starfsfólksins sem best. Svava María er heilbrigðisverkfræðingur að mennt og útskrifaðist frá Rensselaer Polytechnic Institute með B.S. árið 2001. Hún lauk M.S. gráðu í framleiðsluverkfræði frá Boston University árið 2008. Hún er einnig með viðbótar diplómu í vöruþróun og nýsköpun í framleiðslu frá Stanford University og í Opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands. Svava María er nú sérfræðingur á skrifstofu ráðuneytisstjóra í heilbrigðisráðuneytinu. Hún starfaði hjá Landspítalanum frá árinu 2020, fyrst sem verkefnastjóri á skrifstofu aðgerðasviðs og svo sem framkvæmdastjóri þróunar frá 2023. Áður starfaði hún í Bandaríkjunum, síðast hjá Future Medical Systems frá árinu 2014, sem meðstofnandi og framkvæmdastjóri. Svava María hefur víðtæka reynslu af breytingastjórnun, umbótastarfi og uppbyggingu þjónustu í opinberri umhverfi og hefur metnað til að leiða starfsemi sem veitir aðgengilega, skilvirka og faglega þjónustu með hag notenda í forgrunni,“ segir í tilkynningunni. Vistaskipti Heilbrigðismál Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Erlent Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Innlent Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Erlent Enn besta lausnin að kaupa Grænland Erlent Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Innlent Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti Innlent Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Erlent Mætti ekki í útför föður síns Erlent Fleiri fréttir Viðbragðsáætlun virkjuð vegna fjarskiptaleysis á Sjúkrahúsinu á Akureyri Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Björgunarsveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“ Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Ósamræmi einkunna: „Við verðum að horfast í augu við það“ Nám í dýralækningum í fyrsta sinn í boði hérlendis Hamagangur meirihlutans minni á norsku Exit-þættina Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti „Við erum sáttir“: Gönguhóparnir stóðu fyrir sínu Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Töluvert um sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið Andlát í tjaldi og slys á bæjarhátíð Lést á Fimmvörðuhálsi Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Fannst látinn í tjaldi Einkunnagjöf, jarðgangagerð og hagræðingaraðgerðir borgarinnar Velja Viljandi villt Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Nýtt app til að finna týndar kisur frumsýnt í dag eftir sex ára þróunarvinnu Rapp og dýrðir í Búðardal Nauðsynlegt að rífa stúkuna sem fyrst Sjá meira