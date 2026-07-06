Innlent

Ráðin for­stöðumaður Heyrnar- og tal­meinastöðvar

Atli Ísleifsson skrifar
Svava María Atladóttir.
Svava María Atladóttir. HH

Svava María Atladóttir hefur verið ráðin í stöðu forstöðumanns Heyrnar- og talmeinastöðvar hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) frá 1. september 2026.

Í tilkynningu segir að hún taki við stöðunni af Kristjáni Sverrissyni, forstjóra Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands, sem láti nú af störfum vegna aldurs.

*Starfsemin Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands var færð til HH nýverið og fékk ný starfseining heitið Heyrnar- og talmeinastöð HH. Svava María mun fá það hlutverk að byggja upp þjónustu stöðvarinnar við skjólstæðinga um land allt. Markmið HH verður að efla og bæta enn frekar þjónustuna og nýta þekkingu og reynslu starfsfólksins sem best.

Svava María er heilbrigðisverkfræðingur að mennt og útskrifaðist frá Rensselaer Polytechnic Institute með B.S. árið 2001. Hún lauk M.S. gráðu í framleiðsluverkfræði frá Boston University árið 2008. Hún er einnig með viðbótar diplómu í vöruþróun og nýsköpun í framleiðslu frá Stanford University og í Opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands.

Svava María er nú sérfræðingur á skrifstofu ráðuneytisstjóra í heilbrigðisráðuneytinu. Hún starfaði hjá Landspítalanum frá árinu 2020, fyrst sem verkefnastjóri á skrifstofu aðgerðasviðs og svo sem framkvæmdastjóri þróunar frá 2023. Áður starfaði hún í Bandaríkjunum, síðast hjá Future Medical Systems frá árinu 2014, sem meðstofnandi og framkvæmdastjóri.

Svava María hefur víðtæka reynslu af breytingastjórnun, umbótastarfi og uppbyggingu þjónustu í opinberri umhverfi og hefur metnað til að leiða starfsemi sem veitir aðgengilega, skilvirka og faglega þjónustu með hag notenda í forgrunni,“ segir í tilkynningunni. 

Vistaskipti Heilbrigðismál

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