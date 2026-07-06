Innlent

Eina til­boðinu í ráðhúströppurnar hafnað og verkið boðið út að nýju

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Til stendur að endurgera tröppurnar, sem eru svo illa farnar að hluta þeirra hefur verið lokað.
Til stendur að endurgera tröppurnar, sem eru svo illa farnar að hluta þeirra hefur verið lokað. Árborg

Eigna- og veitunefnd Árborgar hefur samþykkt að hafna eina tilboðinu sem barst í endurgerð á tröppunum við ráðhúsið á Selfossi, sem eru afar illa farnar.

Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á rúmar 69 milljónir króna en aðeins eitt tilboð barst, frá fyrirtækinu Vörðufelli, upp á tæpar 110 milljónir króna.

Verkið verður boðið út að nýju í haust.

Endurbæturnar hafa verið til umræðu í nokkur ár en verið slegið á frest, meðal annars vegna fjárskorts. Uppfærð hönnun og útlit á tröppunum var kynnt á fundi Eigna- og veitunefndar þann 27. janúar síðastliðinn og verkið boðið út í byrjun sumars.

Til stóð að verkinu yrði lokið 1. október næstkomandi.

Árborg

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