Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í nótt eftir að óskað var eftir aðstoð vegna hávaða frá heimahúsi þar sem húsráðandi var orðinn heldur æstur að horfa á leik Englands og Mexíkó á HM í fótbolta í nótt.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem segir frá verkefnum gærkvöldsins og næturinnar, en leiknum lauk með 3-2 sigri Englendinga. Í tilkynningunni segir að alls hafi 75 mál verið skráð hjá lögreglu frá klukkan 17 í gær og til fimm í morgun og gistu þrír fangaklefa í morgun.
Fram kemur að í miðborg Reykjavíkur hafi verið óskað eftir aðstoð lögreglu á veitingastað vegna manns sem gat ekki borgað fyrir veitingar sem hann hafði neytt á staðnum. Þá var lögregla einnig kölluð til eftir að tilkynnt hafi verið um vasaþjófa í miðborginni, en þeir fundust ekki þrátt fyrir talsverða leit.
Í miðborginni var sömuleiðis óskað eftir aðstoð lögreglu á bar vegna manns sem var til vandræða. Sá var handtekinn og færður á lögreglustöð þar sem málið var afgreitt og að því loknu var manninum sleppt.
Þá segir að brotist hafi verið inn í verslun í miðborg Reykjavíkur og peningakassa stolið.
Í hverfi 102 í Reykjavík var maður handtekinn vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna, að vera án ökuréttinda, sölu og dreifingu fíkniefna og peningaþvættis.
Loks segir að í Árbæ hafi maður í mjög annarlegu ástandi sökum fíkniefnaneyslu verið handtekinn þar sem hann tálmaði störf lögreglu og hafði í hótunum við lögreglumenn. Maðurinn var vistaður í fangaklefa.