Innlent

Kona mannsins sem lést þungt haldin

Kjartan Kjartansson skrifar
Fólkið fannst meðvitundarlaust í tjaldi sínu í Biskupstungum á laugardag. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki.
Fólkið fannst meðvitundarlaust í tjaldi sínu í Biskupstungum á laugardag. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki. Vísir/Vilhelm

Kona sem fannst meðvitundarlaus á tjaldsvæði í uppsveitum Árnessýslu á laugardag liggur þungt haldin á sjúkrahúsi samkvæmt upplýsingum lögreglu. Eiginmaður konunnar lést.

Andlát mannsins er rannsakað sem slys og er rannsókn enn í gangi samkvæmt upplýsingum lögreglunnar á Suðurlandi. Gashitari er sagður hafa fundist í tjaldinu og beinist rannsókn meðal annars að því hvort að fólkið hafi orðið fyrir gaseitrun.

Slysið átti sér stað á almennu tjaldsvæði í Biskupstungum. Lögregla sagði í gær að maðurinn hefði verið á áttræðisaldri en konan á sjötugsaldri. Bæði væru íslensk.

Lögreglumál Tjaldsvæði Andlát

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