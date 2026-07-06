Innlent

Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit

Jón Þór Stefánsson skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar hefur verið kölluð út.
Þyrla Landhelgisgæslunnar hefur verið kölluð út. Vísir/Vilhelm

Sex eru slasaðir af tíu sem voru í rútu sem lenti í slysi í Suðursveit í dag. Viðbragðsaðilar, þar á meðal þyrla Landhelgisgæslunnar er á leið á vettvang.

Talið er að rútan hafi oltið.

Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.

Enn er verið að reyna að ná utan um málið, og verða frekari upplýsingar veittar síðar að sögn Bryndísar.

Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri hjá Almannavörnum, staðfestir að hópslysaáætlun hafi verið virkjuð.

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