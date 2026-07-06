Innlent

Rútuslys, umferðarhnútar og afbókanir í al­myrkva

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
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Samhæfingarstöð almannavarna var virkjuð vegna rútuslyss í Suðursveit í morgun. Viðbragðsaðilar voru kallaðir til og þyrla Landhelgisgæslunnar send á vettvang. Sex af tíu farþegum eru sagðir slasaðir.

Einn sakborninganna í Gufunesmálinu afplánar það sem eftir er dóms síns utan fangelsis á áfangaheimilinu Vernd. Að meðtöldu gæsluvarðhaldi frá mars 2025 hefur hann setið rúmlega ár af þeim tólf ára dómi sem hann hlaut í Landsrétti í maí.

Fjölmennir ferðamannahópar hafa að undanförnu afbókað gistingu fyrir vestan, þar sem þeir ætluðu að dvelja til að upplifa almyrkva á sólu um miðjan ágúst. Starfsmann Vestfjarðarstofu grunar að ferðaskrifstofur hafi frátekið gistingu í fleiri en einu landi sem eru á almyrkvaslóðum og séu nú að taka ákvörðun; af eða á.

Gönguljós á Miklubraut, tafir við Bústaðaveg og Reykjanesbraut og möguleg stórframkvæmd við Kaplakrika eru meðal umferðarhnúta sem Atli Björn Levý hjá Betri samgöngum segir að þurfi að leysa með stærri heildarmynd í huga.

Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan tólf.

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