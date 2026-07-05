Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Agnar Már Másson skrifar 5. júlí 2026 20:44 Kindin kom sér í sjálfheldu. Vísir Björgunarsveitarmönnum tókst vel að síga niður eftir lambi sem hafði komið sér í sjálfheldu í Krýsuvíkurbjargi. Formaður Björgunarsveitar Hafnarfjarðar segir að lambið hafi verið kampakátt að komast aftur til kindanna á svæðinu. Valdís Huld Jónsdóttir, formaður Björgunarsveitar Hafnarfjarðar, segir í samtali við Vísi að björgunaraðgerðin hafi gengið afskaplega vel í kvöld. Fyrr í dag ræddi Vísir við Teit Þorkelsson leiðsögumann, sem brá verulega í brún í morgun þegar hann rakst á lambið, sem sat fast á brún í Krýsuvíkurbjargi og jarmaði ítrekað innan við mávagargið í klettinum. Gekk vonum framar Í kjölfarið fóru björgunarsveitir á vettvang til að kanna hvort hægt væri að bjarga lambinu. „Það gekk vonum framar,“ bætir Valdís við. Hún útskýrir að tveir björgunarmenn hafi sigið niður til lambsins þar sem það stóð ráðalaust í bjarginu. Þeir hafi náð því í net og þannig komið því aftur upp. „Þannig það er bara hérna á beit,“ segir Valdís og tekur fram að lambið virðist ekki slasað og að það plumi sig nú vel. Hinar kindurnar voru nokkuð langt frá, að sögn leiðsögumanns sem átti leið hjá.aðsend Lét á endanum bjarga sér Fyrst um sinn hafi lambið verið nokkuð skelkað við björgunarsveitarmennina. „Það var vissulega stíft í byrjun, en að lokum ákvað það að koma til okkar og láta bjarga sér,“ segir Valdís. Björgunarmenn héldu á lambinu alla leiðina svo það færi sér ekki að voða aftur, að sögn Valdísar. „Það var svo mjög spennt þegar við komumst aftur upp úr siginu. Það var ótt að komast til annarra kinda hér í kring.“ Björgunarsveitir Dýr Hafnarfjörður Mest lesið Fannst látinn í tjaldi Innlent Lést á Fimmvörðuhálsi Innlent Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Innlent Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Innlent Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti Innlent Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent Björgunarsveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“ Innlent „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Innlent Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið Innlent Velja Viljandi villt Innlent Fleiri fréttir Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Björgunarsveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“ Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Ósamræmi einkunna: „Við verðum að horfast í augu við það“ Nám í dýralækningum í fyrsta sinn í boði hérlendis Hamagangur meirihlutans minni á norsku Exit-þættina Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti „Við erum sáttir“: Gönguhóparnir stóðu fyrir sínu Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Töluvert um sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið Andlát í tjaldi og slys á bæjarhátíð Lést á Fimmvörðuhálsi Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Fannst látinn í tjaldi Einkunnagjöf, jarðgangagerð og hagræðingaraðgerðir borgarinnar Velja Viljandi villt Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Nýtt app til að finna týndar kisur frumsýnt í dag eftir sex ára þróunarvinnu Rapp og dýrðir í Búðardal Nauðsynlegt að rífa stúkuna sem fyrst Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Ekið á gangandi vegfaranda við Vík Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Sjá meira