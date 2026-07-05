Innlent

Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna

Agnar Már Másson skrifar
Kindin kom sér í sjálfheldu.
Kindin kom sér í sjálfheldu. Vísir

Björgunarsveitarmönnum tókst vel að síga niður eftir lambi sem hafði komið sér í sjálfheldu í Krýsuvíkurbjargi. Formaður Björgunarsveitar Hafnarfjarðar segir að lambið hafi verið kampakátt að komast aftur til kindanna á svæðinu.

Valdís Huld Jónsdóttir, formaður Björgunarsveitar Hafnarfjarðar, segir í samtali við Vísi að björgunaraðgerðin hafi gengið afskaplega vel í kvöld.

Fyrr í dag ræddi Vísir við Teit Þorkelsson leiðsögumann, sem brá verulega í brún í morgun þegar hann rakst á lambið, sem sat fast á brún í Krýsuvíkurbjargi og jarmaði ítrekað innan við mávagargið í klettinum. 

Gekk vonum framar

Í kjölfarið fóru björgunarsveitir á vettvang til að kanna hvort hægt væri að bjarga lambinu.

„Það gekk vonum framar,“ bætir Valdís við.

Hún útskýrir að tveir björgunarmenn hafi sigið niður til lambsins þar sem það stóð ráðalaust í bjarginu. Þeir hafi náð því í net og þannig komið því aftur upp. 

„Þannig það er bara hérna á beit,“ segir Valdís og tekur fram að lambið virðist ekki slasað og að það plumi sig nú vel.

Hinar kindurnar voru nokkuð langt frá, að sögn leiðsögumanns sem átti leið hjá.aðsend

Lét á endanum bjarga sér

Fyrst um sinn hafi lambið verið nokkuð skelkað við björgunarsveitarmennina.

„Það var vissulega stíft í byrjun, en að lokum ákvað það að koma til okkar og láta bjarga sér,“ segir Valdís. Björgunarmenn héldu á lambinu alla leiðina svo það færi sér ekki að voða aftur, að sögn Valdísar.

„Það var svo mjög spennt þegar við komumst aftur upp úr siginu. Það var ótt að komast til annarra kinda hér í kring.“

Björgunarsveitir Dýr Hafnarfjörður

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