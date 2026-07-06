Innlent

Viðbragðsáætlun virkjuð vegna fjarskiptaleysis á Sjúkra­húsinu á Akur­eyri

Jón Þór Stefánsson skrifar
Sjúkrahúsið á Akureyri.
Sjúkrahúsið á Akureyri. Vísir/Vilhelm

Viðbragðsáætlun var virkjuð á Sjúkrahúsinu á Akureyri í dag vegna fjarskiptavanda.

Rafmagnið sló út, en fór í skamma stund á varafl. Þó varð netlaust og því rof á fjarskiptum. Jafnframt datt símasamband út í skamma stund.

Hilda Jana Gísladóttir, samskiptastjóri Sjúkrahússins á Akureyri, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.

Þegar blaðamaður náði tali af henni var netið enn úti en meðan á samtalinu stóð sýndist henni það komast aftur í lag.

Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri Fjarskipti

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