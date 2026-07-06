Innlent

Enginn hand­tekinn en á­fram á­ætlað að sömu aðilar hafi verið að verki

Freyja Þórisdóttir skrifar
Sams konar stefnuyfirlýsing var skilin eftir í byrjun júní á Reykjabúi í Mosfellsbæ og var skilin eftir í innbroti í svínabú Stjörnugríss í upphafi maímánaðar.
Sams konar stefnuyfirlýsing var skilin eftir í byrjun júní á Reykjabúi í Mosfellsbæ og var skilin eftir í innbroti í svínabú Stjörnugríss í upphafi maímánaðar. Vísir/Vilhelm/Getty

Tvö áþekk innbrot voru framin í byrjun sumars, fyrst í svínabú Stjörnugríss í Brimnesi á Kjalarnesi aðfaranótt mánudagsins 11. maí en síðar í Reykjabú í Mosfellsbæ, þar sem ræktaðir eru kalkúnar og kjúklingar, aðfaranótt mánudagsins 1. júní. Rannsókn beggja mála er ólokið og hefur enginn verið handtekinn en lögreglan hefur leitað að vitnum síðan í upphafi júní.

Hjördís Sigurbjartsdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn á lögreglustöð fjögur, staðfesti í samtali við blaðamann Vísis að málin tvö séu enn í rannsókn. Enn hafi enginn verið handtekinn í tengslum við innbrotin. Lögreglan hóf leit að vitnum í tengslum við rannsókn hennar á seinna innbrotinu en í tilkynningu kom fram að lögregla telji innbrotsþjófinn hafa verið svartklæddan og komið fótgangandi að Reykjabúinu. 

Hún telur ekki ósennilegt að hann hafi verið akandi og langt ökutæki sínu fjarri vettvangi og gengið þaðan, mögulega neðan úr Skammadal, frá Helgafellshverfinu, úr Reykjahverfinu eða frá Hafravatnsvegi.

Telja að sömu aðilar hafi verið að verki

„Það er ekkert að frétta. Ekkert nýtt,“ segir hún en bætir við að miðað við stöðuna í dag telji lögreglan sömu aðila hafa verið að verki í báðum innbrotum.

„Við teljum náttúrulega líklegt að svo sé en höfum ekkert í höndunum.“

Í báðum tilvikum var skilið eftir svokallað „manifestó“ eða stefnuyfirlýsing á vettvangi og í innbrotinu í Reykjabú bar maðurinn sem braust inn blak af sér vegna innbrotsins í svínabúið og afsakaði það, er haft eftir bónda á Reykjabúi.

Bóndinn, Jón Magnús Jónsson, sagði þá einnig að um einn mann hafi verið að ræða en hann sagði jafnframt ljóst að ekki nægði að hafa læstar hurðir og tryggja þannig öryggi dýranna. Talið er að skemmdirnar hafi verið unnar í yfirskyni dýravelferðar.

Innbrotin tvö eru keimlík en greint var frá því þann 12. maí í tilkynningu að umfang og framkvæmd innbrotsins og skemmdanna í svínabúi Stjörnugríss þættu benda til þess að fleiri en einn hafi verið að verki. Þá var, líkt og fyrr segir samkvæmt bóndanum í Reykjabúi, aðeins einn að verki í seinna innbrotinu.

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