Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík, segir það að fylgjast með asanum í meirihlutanum á sínum fyrstu starfsdögum minni á látagang í norsku þáttunum Exit. Hann hefur litla trú á að 300 milljónir muni raunverulega sparast með nýlegum uppsögnum og gagnrýnir að mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hafi verið lögð niður.
„Þetta kemur ekki á óvart, flokkarnir voru búnir að boða þetta,“ segir Pétur um niðurskurðaraðgerðir nýja meirihlutans.
„Mér hefur ekki fundist vandað til verka, þetta hefur verið svolítið eins og norsku Exit-þættirnir, rosa tempó og barátta að koma öllu í gegn.“
Meirihlutinn gaf það út þegar ráðist var í uppsagnir á upplýsingafulltrúum borgarinnar, auk starfsfólks mannréttindaskrifstofu, að árlega myndu sparast 300 milljónir króna.
„Þau ætla að ráða sex til sjö [upplýsingafulltrúa] í staðinn, tveir af þeim sem fengu reisupassann fá að starfa áfram til áramóta og svo ætla þau að úthýsa alls konar PR-verkefnum til einkarekinna PR-stofa, svo maður sér ekki alveg hagræðinguna í þessu.“
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri svaraði í vikunni skriflega fyrirspurn fréttastofunnar um hvernig málum yrði háttað næstu misserin í kjölfar uppsagnanna. Hún fullyrðir að engum málum hafi verið útvistað fram til þessa og staðfestir að tveir upplýsingafulltrúanna muni starfa áfram til áramóta til að brúa bilið.
Ekkert kom þó fram í svörum hennar um áætlanir um að sex til sjö nýir upplýsingafulltrúar yrðu ráðnir. Ekki fengust viðbrögð frá Hildi við vinnslu fréttarinnar.
Pétur er gagnrýninn á ákvörðun meirihlutans að leggja niður Mannréttindaskrifstofu borgarinnar.
„Fyrsta verkefni þeirra er að leggja niður mannréttindaskrifstofu þegar mannréttindi eiga undir högg að sækja um allan heim,“ segir Pétur ósáttur.
Komið hefur fram að einhver verkefni mannréttindaskrifstofu muni færast annað, meðal annars inn á skóla- og frístundasvið og velferðarsvið borgarinnar. Pétur er ekki hrifinn af því fyrirkomulagi að verkefni skrifstofunnar renni inn í önnur svið og treystir því ekki að meirihlutinn muni sinna þeim af kostgæfni. Meirihlutinn hafi meðal annars sýnt skoðun sína í mannréttindamálum þegar hann sagði upp leigusamningi við Hjólabúa.
Pétur var til viðtals í Sprengisandi hjá Kristjáni Kristjánssyni.