Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. júlí 2026 07:17 Maðurinn fannst í hverfi 200 í Kópavogi. Vísir Einn var handtekinn af lögreglu í Kópavogi þar sem hann var til vandræða. Reyndist hann við nánari eftirgrennslan vera eftirlýstur. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að sá handtekni hafi verið í annarlegu ástandi sökum áfengis- og fíkniefnaneyslu. Var viðkomandi vistaður í fangaklefa. Lögreglan í Garðabæ hafði afskipti af öðrum sem var í mjög annarlegu ástandi vegna fíkniefnaneyslu. Var sá handtekinn og vistaður í fangelsi þar sem hann var ekki talinn vera fær um að vera úti meðal almennings. Tilkynning barst lögreglu um stuld á rafhlaupahjóli og fannst meintur þjófur í Laugardalnum. Tekin var skýrsla af honum og að því loknu var viðkomandi sleppt. Einnig var tilkynnt um innbrot í bíl í Laugardalnum og var nokkrum verðmætum stolið. Alls komu 87 mál á borð lögreglu frá klukkan fimm síðdegis í gær þar til klukkan fimm í morgun. Þrír voru vistaðir í fangaklefa lögreglunnar í morgunsárið. Lögreglumál Reykjavík Kópavogur Garðabær Mest lesið Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Innlent Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Innlent Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Erlent Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Innlent „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Innlent Velja Viljandi villt Innlent Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Innlent Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra Innlent „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Innlent Fleiri fréttir Velja Viljandi villt Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Nýtt app til að finna týndar kisur frumsýnt í dag eftir sex ára þróunarvinnu Rapp og dýrðir í Búðardal Nauðsynlegt að rífa stúkuna sem fyrst Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Ekið á gangandi vegfaranda við Vík Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Tveir handteknir eftir hópslagsmál Umferðarslys á Suðurlandi, forsætisráðherra um ESB og Laugardalslaug Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Líkamsárás og ölvunarakstur Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Grunur um uppljóstrun, hætta á aðgerðaleysi og eftirför Þriggja bíla árekstur á Reykjanesbraut Sakar MAST um að ljóstra upp um staðsetningu skipa Hvals „Sé ekki annað en að Samkeppniseftirlitið sé að sinna sínu hlutverki“ Vesturbæjarlaug opnar dyrnar á ný „Alltaf litið á þetta sem eitthvað sem bráðamóttakan gerir“ Guðlaugur segir Þorgerði á hröðum flótta Sjá meira