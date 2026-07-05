Innlent

Var til vand­ræða og reyndist eftir­lýstur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Maðurinn fannst í hverfi 200 í Kópavogi.
Maðurinn fannst í hverfi 200 í Kópavogi. Vísir

Einn var handtekinn af lögreglu í Kópavogi þar sem hann var til vandræða. Reyndist hann við nánari eftirgrennslan vera eftirlýstur.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að sá handtekni hafi verið í annarlegu ástandi sökum áfengis- og fíkniefnaneyslu. Var viðkomandi vistaður í fangaklefa.

Lögreglan í Garðabæ hafði afskipti af öðrum sem var í mjög annarlegu ástandi vegna fíkniefnaneyslu. Var sá handtekinn og vistaður í fangelsi þar sem hann var ekki talinn vera fær um að vera úti meðal almennings.

Tilkynning barst lögreglu um stuld á rafhlaupahjóli og fannst meintur þjófur í Laugardalnum. Tekin var skýrsla af honum og að því loknu var viðkomandi sleppt. Einnig var tilkynnt um innbrot í bíl í Laugardalnum og var nokkrum verðmætum stolið.

Alls komu 87 mál á borð lögreglu frá klukkan fimm síðdegis í gær þar til klukkan fimm í morgun. Þrír voru vistaðir í fangaklefa lögreglunnar í morgunsárið.

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