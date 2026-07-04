Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Agnar Már Másson skrifar 4. júlí 2026 18:11 Lúther Ólason var framkvæmdastjóri byggingarfélagsins Stapafells þegar hann var dæmdur fyrir skattsvik. Samsett Mynd Karlmaður sem var dæmdur fyrir meiriháttar skattalagabrot árið 2024 er sagður einn þriggja Íslendinga sem eru í haldi vegna sögulega stórs kókaínsmygls í Straumsvík. Rúv segir heimildir sínar herma að Lúther Ólason sé meðal þeirra níu sem handteknir voru vegna rannsóknar á innflutningi á 106 kílógrömmum af kókaíni sem komu til landsins með álflutningaskipi í Straumsvík 22. júní. Þrír íslenskir ríkisborgarar eru í varðhaldi vegna málsins og sex erlendir ríkisborgarar, að sögn lögreglu. Sjá einnig: Straumsvíkurmálið Greint var frá því á miðvikudag að Lárus Freyr Einarsson, sem sakfelldur hefur verið fyrir morð í Danmörku, væri meðal þeirra sem handteknir voru. Lúther var árið 2024 dæmdur í tólf mánaða skilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir meiriháttar skattalagabrot. Hann hafði staðið skil á röngum skattframtölum og -skýrslum fyrir félagið sitt, Stapafell ehf. Honum var einnig gert að greiða 55 milljóna króna sekt en Landsréttur mildaði sektina niður í 51 milljón. Lögreglan metur virði kókaínsendingarinnar, sem er sögð hafa verið falin í sjóbúri skipsins Koznitza, upp á hátt í þrjá milljarða króna og því ljóst að ekki sé um neina smápeninga að ræða. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Straumsvíkurmálið Fíkniefnabrot Hafnarfjörður Lögreglumál Efnahagsbrot Mest lesið Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Innlent Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Innlent „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Innlent Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra Innlent Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Innlent Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Innlent Nauðsynlegt að rífa stúkuna sem fyrst Innlent Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Innlent „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Innlent Fleiri fréttir Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Nýtt app til að finna týndar kisur frumsýnt í dag eftir sex ára þróunarvinnu Rapp og dýrðir í Búðardal Nauðsynlegt að rífa stúkuna sem fyrst Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Ekið á gangandi vegfaranda við Vík Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Tveir handteknir eftir hópslagsmál Umferðarslys á Suðurlandi, forsætisráðherra um ESB og Laugardalslaug Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Líkamsárás og ölvunarakstur Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Grunur um uppljóstrun, hætta á aðgerðaleysi og eftirför Þriggja bíla árekstur á Reykjanesbraut Sakar MAST um að ljóstra upp um staðsetningu skipa Hvals „Sé ekki annað en að Samkeppniseftirlitið sé að sinna sínu hlutverki“ Vesturbæjarlaug opnar dyrnar á ný „Alltaf litið á þetta sem eitthvað sem bráðamóttakan gerir“ Guðlaugur segir Þorgerði á hröðum flótta Þrjú tilvik til rannsóknar: Bandero á ferðinni á hvalamiðum Þorgerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór Quang Le fer ekki langt Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Sjá meira