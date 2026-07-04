Svæði við stúku Laugardalslaugar hefur verið lokað vegna slæms ástands hennar. Skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg segist skilja trega borgarbúa en nauðsynlegt er að rífa stúkuna.
Fyrr í vikunni tilkynnti Reykjavíkurborg að fimm heitum pottum, eimbaði og tveimur sérklefum við stúku Laugardalslaugar yrði lokað. Ástæðan er niðurstaða nýs áhættumats sem leiddi í ljós að ástand stúku Laugardalslaugar er afar slæmt.
„Við höfum fengið formlegt ástandsmat á tveggja ára fresti og fengum þá núna ástandsmat frá verkfræðistofu. Þá kom í ljós að í raun og veru má segja að mannvirkið sé stöðugt að versna og þessi skýrsla sem kemur núna segir okkur bara að ástandið var orðið mjög bágborið vegna þessara alkalí- og tæringarskemmda,“ segir Helga Friðriksdóttir, skrifstofustjóri Íþróttaborgar á Menningar- og íþróttasviði Reykjavíkurborgar.
Umræddu svæði var lokað um leið og niðurstaðan lá fyrir. Ekki sé hægt að gera við stúkuna en þegar sé hafin hugmyndavinna um endurnýjun mannvirkja í lauginni.
„Þetta hefur verið á fjárfestingaráætlun en ekki fyrr en 2029. Við höfum þurft að forgangsraða og það hefur þurft allt að fara fyrst og fremst í grunnskóla og annað. En vissulega þurfum við að hraða því í raun og veru að rífa niður mannvirkið út af því að það stafar hætta af því,“ segir hún.
Ekki sé hætta á heildarhruni stúkunnar en tekur Helga fram að öryggi gesta og starfsfólks sé alltaf í fyrirrúmi.
„Þessar alkalískemmdir eru mjög erfiðar því þetta er svona eins og tæring innan frá og fara í burðarvirkið. Þetta er rosalega stór framkvæmd. Við skiljum alveg og höfum öll tilfinningar til þessa mannvirkis. Þetta var reist þarna 1968 og mörgum finnst þetta fallegt mannvirki og þetta er eins og einhver stólpi,“ segir Helga.
Hins vegar þurfi borgarbúar að horfast í augu við það að stúkan sé ónýt og henni ekki viðbjargandi. Nú horfi þau fram á við og skoði hvað geti komið í staðinn. Fundað verður um málið í næstu viku en ekki er víst hversu lengi svæðið verður lokað.
„Við erum auðvitað að vona að það verði frekar talið í mánuðum, út af röskuninni á svæðinu. En þetta skýrist vonandi á næstu dögum, allavega í mesta lagi á næstu vikum. Við þurfum líka að skipuleggja hana mjög vel, en eins og ég segi, ég vona að það verði talið í mánuðum, ekki árum,“ segir Helga.
Fjallað var um ástand stúkunnar fyrir tveimur árum þegar borgarráð Reykjavíkur fékk afhenta síðustu skýrsluna.