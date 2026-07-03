Þeir Aron Þór Leifsson og Jóhann Guðmundsson ætla nú í júlí að synda frá Vestmannaeyjum að suðurströnd Íslands. Sundið er tileinkað minningu Bríetar Irmu Ómarsdóttur sem lést í fyrra aðeins 24 ára að aldri.
Í tilkynningu segir að um sé að ræða eitt erfiðasta sjósund Íslands. Leiðin sé minnst 12 kílómetra löng, og hafi hún einungis verið farin sex sinnum áður syndandi.
„Sundið er tileinkað minningu Bríetar Irmu, sem lést í ágúst árið 2025, aðeins 24 ára að aldri. Bríet lætur eftir sig dóttur sína, Atalíu Örk, og með verkefninu vilja Aron og Jóhann safna fjármagni inn á framtíðarreikning hennar svo henni verði sem flestir möguleikar opnir þegar hún vex úr grasi,“ segir í tilkynningunni.
„Eyjasundið er eitt af mest krefjandi sjósundum landsins og tekur yfirleitt sex til sjö klukkustundir við íslenskar aðstæður. Síðast var sundið synt árið 2022 þegar vinur þeirra, Sigurgeir, lauk því á tæpum sjö klukkustundum. Aron og Jóhann vona að verkefnið verði ekki aðeins líkamleg áskorun heldur einnig áminning um mikilvægi samkenndar, þess að styðja hvert annað og að standa saman þegar á reynir.“