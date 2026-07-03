Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um þriggja bíla árekstur á Reykjanesbraut um fjögurleytið í dag. Engin slys urðu á fólki en fjarlægja þurfti tvo bílanna af vettvangi með kranabíl.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni dagsins. Þrír séu í haldi lögreglu.
Einnig barst lögreglu tilkynning um mann í annarlegu ástandi í miðborginni sem hafi brugðist illa við afskiptum lögreglu og neitað að gefa upp nafn sitt og kennitölu. Hann hafi einnig látið „fúkyrðin og hótanir dynja á lögreglumönnum“ og hafi í kjölfarið verið færður á lögreglustöð og vistaður þar í fangageymslu.
Þá hafi tilkynning borist um mann í Breiðholti sem bryti upp póstkassa og stæli pósti en hann hafði verið á bak og burt þegar lögreglu bar að garði.
Lögregla hafði afskipti af tveimur ökumönnum án gildra ökuréttinda. Málin hafi bæði verið afgreidd samkvæmt venju.