Vesturbæjarlaug opnar dyrnar á ný

Vesturbæjarlaug var opnuð á ný klukkan þrjú í dag eftir að hafa verið lokuð vegna viðhalds í tíu daga, frá 23. júní síðastliðnum. Við opnun var hiti sundlaugarinnar um tólf gráður en byrjað var að láta renna í hana síðdegis í gær. Það má því velta fyrir sér hvort laugin muni fyrst og fremst draga að sjósundsfólk í dag en búist er við að laugin muni hafa náð fullum hita á morgun.
Sundlaugin hafði verið lokuð vegna viðhalds frá 23. júní síðastliðnum. Loka þurfti lauginni í tæpa tvo mánuði síðasta sumar meðan viðhald fór fram á henni. Hefur flögnun málningar á laugarbotninum síðan þá valdið vandræðum. Lauginni var lokað aftur 18. ágúst en hún opnuð viku síðar. Henni var lokað aftur í sólarhring síðar þann mánuð og í október var enn og aftur komið að því að loka í rúmar tvær vikur.
Þegar liggur fyrir að loka þarf lauginni í einhvern tíma næsta sumar til að sinna endurbótum á laugarkarinu.
Opnun hafði verið frestað um nokkra daga til að tryggja að málning á sundlaugarbotni barnalaugarinnar hefði náð fullnægjandi þurrki áður en vatni var hleypt á hana. Barnalaugin var við eðlilegt hitastig við opnun.
Kaldi potturinn opnar þó snemma, en búist hafði verið við að viðgerðir tækju nokkra daga til viðbótar.
Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg er tekið fram að starfsfólk laugarinnar þakki gestum fyrir sýndan skilning og þolinmæði meðan á framkvæmdunum stóð og hlakki til að taka á móti þeim á ný.
Laugin nýtur stöðugra vinsælda meðal borgarbúa og hefur verið óhrædd við að leita á nýjar slóðir, nú síðast í vor með opnun nýrra sánubaða.