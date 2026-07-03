Innlent

Ís­lendingar berjast um eitt af efstu átta sætunum á EM

Jakob Bjarnar skrifar
Landliðskapparnir Aðalsteinn Jörgensen, Birkir Jón, Ómar Olgeirsson og Stefán Jóhannsson í morgun að reikna út skorið að lokinni viðureign.
Landliðskapparnir Aðalsteinn Jörgensen, Birkir Jón, Ómar Olgeirsson og Stefán Jóhannsson í morgun að reikna út skorið að lokinni viðureign. Matthías Imsland

Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bridge-sambandsins, er staddur á EM í bridds með landsliðinu. Þar ríkir mikil spenna fyrir síðustu umferðunum. Mótið fer fram í Riga í Lettlandi.

„Staðan í mótinu er æsispennandi og eins og hún er núna er ég bjartsýnn. Enn eru þó rúmir þrír keppnisdagar eftir af mótinu og okkar menn í opna flokknum þurfa að halda gríðarlega vel á spöðunum og öllum spilunum til að markmiðið náist,“ segir Matthías í stuttu samtali við Vísi.

Nú þegar um 12 umferðir eru eftir af Evrópumótinu í Riga hyllir undir hið verðmæta 8. sæti – sætið sem skutlar okkur áfram í keppni um Bermúdaskálina. Ísland er sem stendur í 5.-7. sæti. Fyrir dyrum stendur svakalegur leikur við Norðmenn seinna í dag.

Matthías fór yfir stöðuna áður en Íslendingarnir lögðu land undir fót og fór yfir stöðuna. Svo virðist sem hann ætli að standa við stóru orðin en hann leyfði sér að vera einstaklega bjartsýnn. Landsliðin voru búin að undirbúa sig afar vel og tók liðið í opna flokknum ótrautt stefnuna á eitt af átta sætum á mótinu. Matthías taldi að hann gæti fengið þessa bjartsýni í andlitið en nú virðist stefna í annað.

„ Við erum þó enn bjartsýnni í dag en fyrir mótið á að okkur takist markmiðið að enda í Topp-Átta sem þýðir að við munum keppa á ný um Bermúdaskálina. Mórallinn í liðinu er líka góður og mjög gaman ef Ísland er á ný að marka sér spor sem ein fremsta briddsþjóð heims. Þar viljum við svo sannarlega vera.“

Bridge

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