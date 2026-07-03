Íslendingar berjast um eitt af efstu átta sætunum á EM Jakob Bjarnar skrifar 3. júlí 2026 11:34 Landliðskapparnir Aðalsteinn Jörgensen, Birkir Jón, Ómar Olgeirsson og Stefán Jóhannsson í morgun að reikna út skorið að lokinni viðureign. Matthías Imsland Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bridge-sambandsins, er staddur á EM í bridds með landsliðinu. Þar ríkir mikil spenna fyrir síðustu umferðunum. Mótið fer fram í Riga í Lettlandi. „Staðan í mótinu er æsispennandi og eins og hún er núna er ég bjartsýnn. Enn eru þó rúmir þrír keppnisdagar eftir af mótinu og okkar menn í opna flokknum þurfa að halda gríðarlega vel á spöðunum og öllum spilunum til að markmiðið náist,“ segir Matthías í stuttu samtali við Vísi. Nú þegar um 12 umferðir eru eftir af Evrópumótinu í Riga hyllir undir hið verðmæta 8. sæti – sætið sem skutlar okkur áfram í keppni um Bermúdaskálina. Ísland er sem stendur í 5.-7. sæti. Fyrir dyrum stendur svakalegur leikur við Norðmenn seinna í dag. Matthías fór yfir stöðuna áður en Íslendingarnir lögðu land undir fót og fór yfir stöðuna. Svo virðist sem hann ætli að standa við stóru orðin en hann leyfði sér að vera einstaklega bjartsýnn. Landsliðin voru búin að undirbúa sig afar vel og tók liðið í opna flokknum ótrautt stefnuna á eitt af átta sætum á mótinu. Matthías taldi að hann gæti fengið þessa bjartsýni í andlitið en nú virðist stefna í annað. „ Við erum þó enn bjartsýnni í dag en fyrir mótið á að okkur takist markmiðið að enda í Topp-Átta sem þýðir að við munum keppa á ný um Bermúdaskálina. Mórallinn í liðinu er líka góður og mjög gaman ef Ísland er á ný að marka sér spor sem ein fremsta briddsþjóð heims. Þar viljum við svo sannarlega vera.“ Bridge Mest lesið Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Innlent Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Erlent Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Innlent Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Innlent Fleiri fréttir Ekið á hana sama dag og henni var sagt upp hjá borginni Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Bæjarstjóri í þriðja skipti Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Krefjandi sjúkraflug milli Íslands og Grænlands Ráðherra undir þrýstingi, eldsneytismarkaðurinn til skoðunar og pottum lokað Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn Vill að ríkið taki við sölu vímuefna Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug Heilsustofnunin í Hveragerði fær langtímasamning Heimsótti bráðamóttökuna 292 sinnum á fimm árum Reyndist ekki vera hópuppsögn Frumniðurstöður kalli á dýpri umræðu um verðlagningu olíufélaganna Tugir vilja feta í fótspor Fannars Vasaþjófar sem herja á ferðamenn engir amatörar Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Ekki hægt að fullyrða að bensínlækkunin hafi skilað sér Ein hópuppsögn í júní Koma eigi í veg fyrir skólaforðun barna með samræmdum viðbrögðum Flúði á Hopp-deilibíl eftir innbrot og ók yfir göngubrú Agnes var meira en bara morðingi Saka ríkisstjórnina um svik Sjá meira