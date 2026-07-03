Hundur hefur fundist dauður vestanmegin við Langjökul en ekki er víst hvort hann lá í jöklinum sjálfum og sé að koma undan núna í hlýnandi veðri eða hvort hann hafi legið á ísnum eða við jaðar jökulsins. Ekki er hægt að meta tegund né lit á feldi vegna mikils niðurbrots en hundurinn virðist vera af meðalstærð.
Eru það sjálfboðaliðasamtökin Dýrfinna, sem aðstoða við leit að týndum dýrum, sem auglýsa eftir eiganda hundsins í færslu á Facebook. Þar kemur fram að um háls hundsins sé bólstruð ól og óska samtökin eftir því að eigandi setji sig í samband við þau og geti sagt hvernig ól hundsins sé á litinn.
„Líkaminn er það langt kominn í niðurbrots ferlinu að við getum ekki sagt til um tegund með vissu, áætlað er að hann se af meðalstærð. Hundurinn er með ól sem er bólstruð og ætti eigandi að geta sagt okkur hvernig hún er á litinn,“ segir í færslunni.
Þar segir einnig að líklegt þyki að hundurinn hafi týnst fyrir nokkru eða horfið þegar hann datt ofan í sprungu eða annað slíkt. Þá hefur þegar verið haft samband við sleðahundafyrirtæki sem heldur úti ferðum þarna á svæðinu yfir veturinn en hundurinn er ekki frá þeim.
Eru allir sem geta mögulega upplýst um eiganda hundsins eða veitt aðrar upplýsingar hvattir til að senda Dýrfinnu skilaboð á Facebook. Fjöldi ummæla hefur safnast undir færslunni og hefur þar verið bent á mörg mismunandi hundshvörf en af svörum samtakanna að dæma hafa ábendingarnar ekki enn borið árangur.