Innlent

Alexandra ráðin bæjar­stjóri Suðurnesjabæjar

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Gert er ráð fyrir því að Alexandra Jóhannesdóttir hefji störf í ágúst. 
Gert er ráð fyrir því að Alexandra Jóhannesdóttir hefji störf í ágúst.  Suðurnesjabær

Alexandra Jóhannesdóttir hefur verið valin til að taka við starfi bæjarstjóra Suðurnesjabæjar. Gert er ráð fyrir að bæjarstjórn staðfesti ráðninguna á fundi sínum þann 15. júlí næstkomandi. 

Gert er ráð fyrir því að Alexandra hefji störf í ágúst segir í tilkynningu frá Suðurnesjabæ. Fyrr á árinu lauk Magnús Stefánsson starfstíma sínum sem bæjarstjóri Suðurnesjabæjar. Hann hafði gegnt starfi bæjarstjóra í nær 14 ár, fyrst sem bæjarstjóri í Garði og síðar í Suðurnesjabæ eftir sameiningu sveitarfélaganna. 

Alexandra hefur undanfarin átta ár gegnt starfi sveitar- og hafnarstjóra á Skagaströnd. Þar hafi hún leitt fjölbreytt verkefni á sviði stjórnsýslu, rekstrar og uppbyggingar sveitarfélagsins. Jafnframt hafi hún sinnt fjölmörgum stjórnunar- og trúnaðarstörfum á landsvísu. Áður hafi Alexandra starfað sem lögfræðingur hjá Listahátíð í Reykjavík og Fiskistofu. Hún er með B.A.-gráðu og Mag.jur.-gráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands.

Alls hafi tuttugu og sex umsóknir um starfið borist en tveirhafi dregið umsókn sína til baka.

„Ég er afskaplega þakklát fyrir það traust sem mér er sýnt með þessari ráðningu. Það eru mikil forréttindi að fá tækifæri til að leiða Suðurnesjabæ á þessum spennandi tíma í þróun sveitarfélagsins. Hér er öflugt samfélag og fjölmörg tækifæri til áframhaldandi uppbyggingar. Ég hlakka til að kynnast íbúum, starfsfólki sveitarfélagsins, kjörnum fulltrúum og atvinnulífinu og vinna með þeim að því að móta sameiginlega framtíðarsýn fyrir Suðurnesjabæ,” er haft eftir Alexöndru, verðandi bæjarstjóri Suðurnesjabæjar.

Vistaskipti Suðurnesjabær

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