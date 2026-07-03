Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Áróra L Davíðsdóttir skrifar 3. júlí 2026 09:16 Gert er ráð fyrir því að Alexandra Jóhannesdóttir hefji störf í ágúst. Suðurnesjabær Alexandra Jóhannesdóttir hefur verið valin til að taka við starfi bæjarstjóra Suðurnesjabæjar. Gert er ráð fyrir að bæjarstjórn staðfesti ráðninguna á fundi sínum þann 15. júlí næstkomandi. Gert er ráð fyrir því að Alexandra hefji störf í ágúst segir í tilkynningu frá Suðurnesjabæ. Fyrr á árinu lauk Magnús Stefánsson starfstíma sínum sem bæjarstjóri Suðurnesjabæjar. Hann hafði gegnt starfi bæjarstjóra í nær 14 ár, fyrst sem bæjarstjóri í Garði og síðar í Suðurnesjabæ eftir sameiningu sveitarfélaganna. Alexandra hefur undanfarin átta ár gegnt starfi sveitar- og hafnarstjóra á Skagaströnd. Þar hafi hún leitt fjölbreytt verkefni á sviði stjórnsýslu, rekstrar og uppbyggingar sveitarfélagsins. Jafnframt hafi hún sinnt fjölmörgum stjórnunar- og trúnaðarstörfum á landsvísu. Áður hafi Alexandra starfað sem lögfræðingur hjá Listahátíð í Reykjavík og Fiskistofu. Hún er með B.A.-gráðu og Mag.jur.-gráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands. Alls hafi tuttugu og sex umsóknir um starfið borist en tveirhafi dregið umsókn sína til baka. „Ég er afskaplega þakklát fyrir það traust sem mér er sýnt með þessari ráðningu. Það eru mikil forréttindi að fá tækifæri til að leiða Suðurnesjabæ á þessum spennandi tíma í þróun sveitarfélagsins. Hér er öflugt samfélag og fjölmörg tækifæri til áframhaldandi uppbyggingar. Ég hlakka til að kynnast íbúum, starfsfólki sveitarfélagsins, kjörnum fulltrúum og atvinnulífinu og vinna með þeim að því að móta sameiginlega framtíðarsýn fyrir Suðurnesjabæ,” er haft eftir Alexöndru, verðandi bæjarstjóri Suðurnesjabæjar. Vistaskipti Suðurnesjabær Mest lesið Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Staðfesta hnífstunguárás: Gerandinn handtekinn Fréttir Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Innlent Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Innlent Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Erlent Fleiri fréttir Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Bæjarstjóri í þriðja skipti Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Krefjandi sjúkraflug milli Íslands og Grænlands Ráðherra undir þrýstingi, eldsneytismarkaðurinn til skoðunar og pottum lokað Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn Vill að ríkið taki við sölu vímuefna Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug Heilsustofnunin í Hveragerði fær langtímasamning Heimsótti bráðamóttökuna 292 sinnum á fimm árum Reyndist ekki vera hópuppsögn Frumniðurstöður kalli á dýpri umræðu um verðlagningu olíufélaganna Tugir vilja feta í fótspor Fannars Vasaþjófar sem herja á ferðamenn engir amatörar Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Ekki hægt að fullyrða að bensínlækkunin hafi skilað sér Ein hópuppsögn í júní Koma eigi í veg fyrir skólaforðun barna með samræmdum viðbrögðum Flúði á Hopp-deilibíl eftir innbrot og ók yfir göngubrú Agnes var meira en bara morðingi Saka ríkisstjórnina um svik Nemendum mismunað með ósamræmi einkunna Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Eltur og handtekinn í tengslum við innbrot í apótek Sjá meira