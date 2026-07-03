Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar gagnrýndu fyrirhugaðar breytingar á ráðum Reykjavíkurborgar í bókun á fundi borgarráðs í gær og saka nýjan meirihluta um blekkingarleik gagnvart borgarbúum.
Til umræðu var tillaga um að breyta heiti öldungaráðs í öldunga- og notendráð fatlaðra en í bókun fulltrúa Samfylkingarinnar segir meðal annars að kostnaður við nýtt ráð muni verða sá sami og við mannréttindaráð, sem þó sinnti mun fleiri verkefnum.
„Kostnaður við nýtt ráð er nákvæmlega sá sami og kostnaður var við mannréttindaráð, sem sinnti auk verkefna á sviði öldrunar- og fötlunarmála, málefnum fólks af erlendum uppruna, jafnréttismálum og ofbeldisvörnum,“ segir í bókun Samfylkingarinnar.
„Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar telja að allur þessi leiðangur með tilheyrandi upphrópunum og niðurlagningu mannréttindaráðs og -skrifstofu hafi einungis verið til þess fallinn að slá ryki í augu borgarbúa og láta líta út fyrir að verið væri að hagræða.“
Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar lögðu einnig fram fyrirspurn á fundinum þar sem óskað var svara við því hvernig upplýsingamálum hefði verið og yrði háttað í kjölfar þess að öllum upplýsingafulltrúum á samskiptasviði var sagt upp störfum.
Spurningarnar eru eftirfarandi:
1. Hvaða þjónustu mun velferðarsvið fá, frá miðlægu teymi, þegar upplýsingafulltrúa velferðarsviðs sem starfaði á skrifstofu borgarstjóra hefur verið sagt upp?
2. Hvernig hafa upplýsingamál verið leyst, á skrifstofu borgarstjóra, frá því að upplýsingafulltrúum var sagt upp störfum?
3. Hafa einhverjir upplýsingafulltrúar verið ráðnir aftur og hvað réði því? Hver voru fagleg sjónarmið og ferillinn við mat á því hvaða upplýsingafulltrúa ætti að ráða aftur?
4. Er þegar búið að útvista einhverjum verkefnum á skrifstofu borgarstjóra? Er búið að semja við einhverja tiltekna stofu? Ef já, hvaða stofu og hver er kostnaðurinn? Ef ekki, verður farið í útboð?
5. Hefur nýr meirihluti þegar keypt þjónustu ráðgjafa- eða samskiptastofu frá því að nýr meirihlutinn tók við?