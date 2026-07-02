Innlent

Kominn á sjúkra­hús eftir krefjandi ferð

Eiður Þór Árnason skrifar
Myndin er úr safni.
Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Veikur einstaklingur sem sóttur var af Landhelgisgæslunni um borð í skemmtiferðaskip sem var statt á milli Grænlands og Vestfjarða í kvöld er kominn á Landspítalann. Þyrla og flugvél gæslunnar lentu í Reykjavík um klukkan 22 og var hann í kjölfarið fluttur með sjúkrabíl á sjúkrahús.

Vel gekk að hífa sjúklinginn um borð í þyrluna, að sögn Ásgeirs Erlendssonar, upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar. Hann gat ekki veitt upplýsingar um eðli veikindanna en sagði að talin hafi verið þörf á því að koma viðkomandi á sjúkrahús á Íslandi.

Ásgeir sagði fyrr í kvöld að flugið væri krefjandi í ljósi þess að skipið væri statt langt frá landi. „Þetta er ansi langt flug og langur flutningur, þannig TF-Sif var líka kölluð út, eins og alltaf er gert þegar þarf að fara svona djúpt út. Hún annast fjarskipti og hjálpar við að finna heppilegustu flugleið.“

Að sögn Ásgeirs var skemmtiferðaskipið um miðja vegu milli Íslands og Grænlands, í norðvesturátt frá Vestfjörðum.

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