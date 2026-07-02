Fótbolti

Mun Nagelsmann hætta með lands­liðið eða verður hann rekinn?

Andri Broddason skrifar
Gengi Nagelsmann var ekki gott á heimsmeistaramótinu með þýska landsliðinu. Ekki er búist við að hann haldi áfram með liðið
Gengi Nagelsmann var ekki gott á heimsmeistaramótinu með þýska landsliðinu. Ekki er búist við að hann haldi áfram með liðið Alex Grimm/Getty Images

Miklar sögusagnir eru í gangi um framtíð Julian Nagelsmann, landsliðsþjálfara Þýskalands, um að hann segi af sér. Þýskaland olli vonbrigðum á heimsmeistaramótinu í fótbolta og datt út í 32-liða úrslitum eftir vítaspyrnukeppni gegn Paragvæ.

Þýska knattspyrnusambandið hefur sagst ætla að reka Julian Nagelsmann ef hann segi ekki af sér samkvæmt þýskum miðlum. Landsliðið hefur verið mikið gagnrýnt fyrir gengi á heimsmeistaramótinu og eru einhverjir sem kenna ákvörðunum Nagelsmann um.

Nagelsmann tók við þýska landsliðinu árið 2023 og hefur samning til 2028 eða þangað til eftir næsta Evrópumót. Hann virðist ekki vilja segja upp samningnum sjálfviljugur.

Eitt af því sem þýskir miðlar hafa gagnrýnt mikið er hvað fjölskyldur leikmanna höfðu mikinn aðgang að þeim. Makar leikmanna höfðu sést mikið í kringum hótelið sem þýska liðið gisti á og vilja einhverjir meina að það hafi truflað einbeitingu leikmanna.

Kærasta Nagelsmann var einnig viðstödd og var hún stundum að fylgjast með æfingum liðsins.

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