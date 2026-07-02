Mun Nagelsmann hætta með landsliðið eða verður hann rekinn? Andri Broddason skrifar 2. júlí 2026 22:31 Gengi Nagelsmann var ekki gott á heimsmeistaramótinu með þýska landsliðinu. Ekki er búist við að hann haldi áfram með liðið Alex Grimm/Getty Images Miklar sögusagnir eru í gangi um framtíð Julian Nagelsmann, landsliðsþjálfara Þýskalands, um að hann segi af sér. Þýskaland olli vonbrigðum á heimsmeistaramótinu í fótbolta og datt út í 32-liða úrslitum eftir vítaspyrnukeppni gegn Paragvæ. Þýska knattspyrnusambandið hefur sagst ætla að reka Julian Nagelsmann ef hann segi ekki af sér samkvæmt þýskum miðlum. Landsliðið hefur verið mikið gagnrýnt fyrir gengi á heimsmeistaramótinu og eru einhverjir sem kenna ákvörðunum Nagelsmann um. Nagelsmann tók við þýska landsliðinu árið 2023 og hefur samning til 2028 eða þangað til eftir næsta Evrópumót. Hann virðist ekki vilja segja upp samningnum sjálfviljugur. Eitt af því sem þýskir miðlar hafa gagnrýnt mikið er hvað fjölskyldur leikmanna höfðu mikinn aðgang að þeim. Makar leikmanna höfðu sést mikið í kringum hótelið sem þýska liðið gisti á og vilja einhverjir meina að það hafi truflað einbeitingu leikmanna. Kærasta Nagelsmann var einnig viðstödd og var hún stundum að fylgjast með æfingum liðsins. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Fótbolti Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR Íslenski boltinn Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Fótbolti Eiður Smári besti sérfræðingurinn á HM Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því Íslenski boltinn Uppgjör: Ísland - Ítalía 83-102 | Strákarnir réðu ekki við skotsýningu Ítala Körfubolti Hvor goðsögnin kveður í kvöld? Fótbolti „Ha? Hvernig getur það verið?“ Sport Móðir NFL-stjörnu fannst látin og bróðir hans ákærður fyrir morð Sport Fleiri fréttir Mun Nagelsmann hætta með landsliðið eða verður hann rekinn? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uefa gefur ekki rautt fyrir að hylja munninn Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR Vildi spila undir De Zerbi Náði að halda áfram eftir að fá drep í fótinn Spánverjar sýndu sitt rétta andlit í 32-liða úrslitum Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Mikael snýr aftur til AGF vegna fjölskyldunnar HM-þjálfari kvaddi með maraþonblaðamannafundi Hvor goðsögnin kveður í kvöld? Eiður Smári besti sérfræðingurinn á HM Ekki hrifinn af því að spila í bakverði Forseti Grænhöfðaeyja: „Við getum unnið Argentínu 1-0“ Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir Stuðningsmennirnir skapað mikinn áhuga á víkingaöldinni Forveri Freys tekur við af honum Hlín er nýja nían hjá Malmö í Svíþjóð Hvað er að gerast hjá Manchester United? Maður dagsins á HM: Harry Kane hoppaði upp fyrir Pelé Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum „Leyfið börnunum að vaka“ Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Skoraði mikilvægt mark fyrir Bandaríkjamenn en fékk svo rautt spjald Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Sjá meira