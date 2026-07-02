Þyrla og flugvél landhelgisgæslunnar, sinna nú sjúkraflugi vegna veikinda í skemmtiferðarskipi sem statt er mitt á milli Grænlands og Vestfjarða. Þá er ein þyrla til viðbótar í viðbragðsstöðu í höfuðborginni.
Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, segir flugið krefjandi vegna þess hve langt skipið sé frá landi.
„Þetta er ansi langt flug og langur flutningur, þannig TF-Sif var líka kölluð út, eins og alltaf er gert þegar þarf að fara svona djúpt út. Hún annast fjarskipti og hjálpar við að finna heppilegustu flugleið,“ segir hann.
Að hans sögn er skemmtiferðarskipið um miðja vegu milli Íslands og Grænlands, í norðvesturátt frá Vestfjörðum.
Ásgeir segir erfitt að áætla hvenær þyrlurnar koma til baka.
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