Í kvöld mætast Portúgal og Króatía í einum af stærstu leikjum 32 liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta og þar munu goðsagnirnar Luka Modrić og Cristiano Ronaldo reyna að forðast kveðjuleik á HM-ferlinum sínum.
Luka Modrić og Cristiano Ronaldo eru „tvær miklar goðsagnir í heimsfótboltanum,“ sagði portúgalski miðjumaðurinn Vitinha á blaðamannafundi í gær en hann vonast til að „Modrić verði aðeins sorgmæddari en ég“ eftir leik Portúgals og Króatíu.
Bæði Modrić og Ronaldo, 41 og 40 ára, eru að öllum líkindum að spila á sínu síðasta heimsmeistaramóti, svo annar hvor þeirra mun líklega spila sinn síðasta HM-leik í kvöld og nótt.
Þeir hafa spilað samtals 47 leiki í keppninni og unnið sex Gullbolta samanlagt (fimm fyrir Ronaldo) á árunum 2008 til 2018. Þegar þeir spiluðu saman hjá Real Madrid frá 2012 til 2018 unnu þeir fjóra Meistaradeildartitla saman.
„Ég hef haft þau forréttindi að deila búningsklefa og daglegu lífi með Cristiano. Það hefur verið ánægjulegt. Ég hefði líka viljað eyða meiri tíma með Luka Modrić,“ sagði Vitinha.
„Af því litla sem ég hef séð virðist hann vera mjög góð og vingjarnleg manneskja. En á morgun [í kvöld] verður önnur hvor þessara vegferða að taka enda. Og ég vona að það verði vegferð Luka Modrić,“ sagði Vitinha
„Við erum að tala um leikmenn sem eru hafnir yfir almenningsálit,“ bætti Roberto Martínez, landsliðsþjálfari Portúgals, við. „Langlífi þeirra í fótbolta gerir þá sérstaka. Þú ert að tala um Luka Modrić, nú yfir fertugt, sem heldur áfram að spila gríðarlegan fjölda leikja og er enn afar mikilvægur,“ sagði Martínez.
„Sama gildir um fyrirliðann okkar. Hver sem talar um aldur – aldur er bara tala. Það sem skiptir máli er hvað þeir gera og fordæmið sem þeir setja í búningsklefanum,“ sagði Martínez.
Bæði Ronaldo og Modrić hafa átt sín augnablik á HM 2026, en eins og búast má við miðað við aldur þeirra hafa áhrif þeirra minnkað.
Ronaldo hefur spilað allar 270 mínútur Portúgals hingað til og hefur skorað tvisvar, en hann hefur ekki skapað nein færi fyrir liðsfélaga sína, og meðal 38 framherja með 250+ mínútur er hann í 31. sæti í snertingum (94), 32. sæti í boltaendurheimtum (fimm), 34. sæti í framsæknum sendingum (þrjár) og 38. sæti í einvígum (12).
Modrić hefur á meðan spilað 229 mínútur og hefur skapað fimm færi með einni stoðsendingu, en meðal 103 miðjumanna með að minnsta kosti 225 mínútur er hann í 94. sæti í boltaendurheimtum (sjö) og 98. sæti í einvígum (14).
Leikurinn hefst klukkan 23.00 í kvöld að íslenskum tíma.