Innlent

Ein hópuppsögn í júní

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Unnur Sverrisdóttir er forstjóri Vinnumálastofnunar.
Unnur Sverrisdóttir er forstjóri Vinnumálastofnunar. Vísir/Vilhelm

Vinnumálastofnun barst ein tilkynning um hópuppsagnir í júní. Uppsögnin var á sviði fiskeldis.

Fimmtán starfsmönnum á sviði fiskeldis var sagt upp störfum samkvæmt tilkynningu frá Vinnumálastofnun. 

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Þegar talað er um hópuppsögn er átt við uppsagnir yfir þrjátíu daga tímabil þar sem fjöldi starfsmanna sem sagt er upp er að minnsta kosti tíu í fyrirtækjum þar sem 21-99 starfa, minnst tíu prósent í fyrirtækjum með 100 til 299 í vinnu eða minnst þrjátíu starfsmenn þar sem þrjú hundruð eða fleiri starfa.

Sem dæmi má nefna að Reykjavíkurborg tilkynnti svokallaða hópuppsögn í júnímánuði en þar sem tuttugu starfsmönnum var sagt upp og fleiri en þrjú hundruð starfa hjá borginni getur sú uppsögn ekki talist sem hópuppsögn.

Atvinnuleysi á landinu mældist 5,6 prósent í maí þar sem fjöldi atvinnulausra á aldrinum 16 til 74 ára var 13.100.

Vinnumarkaður

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