Ein hópuppsögn í júní Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. júlí 2026 11:19 Unnur Sverrisdóttir er forstjóri Vinnumálastofnunar. Vísir/Vilhelm Vinnumálastofnun barst ein tilkynning um hópuppsagnir í júní. Uppsögnin var á sviði fiskeldis. Fimmtán starfsmönnum á sviði fiskeldis var sagt upp störfum samkvæmt tilkynningu frá Vinnumálastofnun. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Þegar talað er um hópuppsögn er átt við uppsagnir yfir þrjátíu daga tímabil þar sem fjöldi starfsmanna sem sagt er upp er að minnsta kosti tíu í fyrirtækjum þar sem 21-99 starfa, minnst tíu prósent í fyrirtækjum með 100 til 299 í vinnu eða minnst þrjátíu starfsmenn þar sem þrjú hundruð eða fleiri starfa. Sem dæmi má nefna að Reykjavíkurborg tilkynnti svokallaða hópuppsögn í júnímánuði en þar sem tuttugu starfsmönnum var sagt upp og fleiri en þrjú hundruð starfa hjá borginni getur sú uppsögn ekki talist sem hópuppsögn. Atvinnuleysi á landinu mældist 5,6 prósent í maí þar sem fjöldi atvinnulausra á aldrinum 16 til 74 ára var 13.100. Vinnumarkaður Mest lesið Agnes var meira en bara morðingi Innlent Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Innlent Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Innlent Klausturbleikjan fæst ekki lengur Innlent Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Erlent Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Innlent Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Innlent Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Saka ríkisstjórnina um svik Innlent Nemendum mismunað með ósamræmi einkunna Innlent Fleiri fréttir Koma eigi í veg fyrir skólaforðun barna með samræmdum viðbrögðum Flúði á Hopp-deilibíl eftir innbrot og ók yfir göngubrú Agnes var meira en bara morðingi Saka ríkisstjórnina um svik Nemendum mismunað með ósamræmi einkunna Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Eltur og handtekinn í tengslum við innbrot í apótek Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Klausturbleikjan fæst ekki lengur Staðfestir stækkun friðlands við Gróttu og Seltjörn Fjórtán ný félög flytja í Mannréttindahúsið Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Lokuðu götu á Ólafsfirði vegna tilkynningar um skotvopn Fylgi Sjálfstæðisflokks ekki meira í sex ár „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ „Skráningum rignir inn“ Eftirspurn eftir kókaíni virðist aldrei hafa verið meiri Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Nýtt innviðafélag hlýtur nafnið Göng og brú Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Hvalur háði hálftíma dauðastríð Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Sjá meira