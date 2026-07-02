Koma eigi í veg fyrir skólaforðun barna með samræmdum viðbrögðum Lovísa Arnardóttir skrifar 2. júlí 2026 10:25 Inga segir viðmiðin snúast um að grípa börn fyrr og að umhyggju. Vísir/Vilhelm Mennta- og barnamálaráðuneytið undirbýr útgáfu landsviðmiða um skólasókn grunnskólanemenda fyrir skólaárið 2026–2027. Markmiðið er að skrá, bregðast við og koma í veg fyrir skólaforðun barna í grunnskólum á samræmdan hátt á landsvísu. Verkefnahópur á vegum mennta- og barnamálaráðuneytisins hefur skilað tillögum að fimm aðgerðum til að samræma skráningu og viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn í grunnskólum. Tillögurnar byggja á menntastefnu til ársins 2030 og annarri aðgerðaáætlun menntastefnu 2025–2027. Aðgerðirnar fimm lúta að samræmdum landsviðmiðum um viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn, samræmdum og stöðluðum viðverukóðum til skráningar á skólasókn, samræmdum umsóknum um undanþágur og frávik frá skólaskyldu og skólasókn, skilgreindum mælanlegum markmiðum og svo síðast endurskoðun reglugerða og aðalnámskrár. Fjallað hefur verið um það í vetur að vísbendingar séu um að allt að þúsund börn sæki ekki skóla á Íslandi vegna skólaforðunar. Í tilkynningu frá stjórnarráðinu segir að skólasókn skipti máli og þegar barn missi úr skóla geti það verið vísbending um að skoða þurfi stöðu þess betur og bregðast við áður en vandinn verður stærri. Lagt er til að skólaárið 2026–2027 verði lærdómsár þar sem viðmiðin verði reynd í samstarfi við skólasamfélagið, sveitarfélög og aðra haghafa. Reynslan verði nýtt til að þróa viðmiðin áfram og undirbúa frekari umbætur. Viðmið um viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn. Myndin er úr nýrri skýrslu starfshópsins. Stjórnarráðið Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, segir verkefnið mikilvægt skref í þá átt að börn og fjölskyldur fái skýrari og samræmdari stuðning. „Börn eiga ekki að detta á milli kerfa vegna þess að við skráum hluti með ólíkum hætti eða bregðumst misjafnlega við eftir sveitarfélögum. Með samræmdum viðmiðum fá skólar skýrari verkfæri, foreldrar meiri fyrirsjáanleika og börn betri möguleika á stuðningi á réttum tíma,“ segir Inga. Hvert með sitt ólíka kerfi Í tilkynningu stjórnarráðsins segir að sveitarfélög á Íslandi hafi á síðustu árum þróað hvert sitt viðbragðskerfi til að bregðast við ófullnægjandi skólasókn. Þau séu hins vegar ólík milli sveitarfélaga og hafi þau óskað eftir samræmdum viðmiðum. Mikilvægt sé að samræma þau til að fá betri sýn yfir skólaforðun þvert á landið. Samkvæmt tilkynningu kallaði mennta- og barnamálaráðuneytið alla aðilana að borðinu. Þessi samræmdu viðmið séu sett fram af skólasamfélaginu og unnin í samstarfi við Grunn – Félag fræðslustjóra, Farsældarráð höfuðborgarsvæðisins, Félag grunnskólakennara, Skólastjórafélag Íslands, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og Barna- og fjölskyldustofu. Fyrstu viðbrögð innan skólans Samræmdu landsviðmiðin verða samkvæmt tilkynningu leiðbeinandi tilmæli til grunnskóla og setja ramma um viðbrögð þegar skólasókn barns versnar. Fyrstu viðbrögð eiga að fara fram innan skólans, með samtali við barn og foreldra og leit að lausnum. Ef vandinn eykst kemur til aðkoma skólaþjónustu, félagsþjónustu, barnaverndar eða annarra sérhæfðra þjónustuaðila eftir þörfum. Þannig byggja viðmiðin á þeirri sýn að ófullnægjandi skólasókn sé ekki eingöngu skólamál. Hún getur líka verið velferðarmál og í sumum tilvikum heilbrigðismál. „Þetta snýst fyrst og fremst um að grípa börnin fyrr og bregðast við af umhyggju og festu. Við viljum að skólar, foreldrar, sveitarfélög og þjónustukerfi barna hafi sameiginlega sýn og skýr hlutverk,“ segir Inga. Markmiðið sé einfalt: að ekkert barn hverfi smám saman úr skólasamfélaginu án þess að tekið sé eftir því og gripið inn í. Skóla- og menntamál Grunnskólar Leikskólar Framhaldsskólar Sveitarstjórnarmál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Innlent Agnes var meira en bara morðingi Innlent Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Innlent Klausturbleikjan fæst ekki lengur Innlent Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Erlent Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Innlent Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Innlent Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Saka ríkisstjórnina um svik Innlent Nemendum mismunað með ósamræmi einkunna Innlent Fleiri fréttir Koma eigi í veg fyrir skólaforðun barna með samræmdum viðbrögðum Flúði á Hopp-deilibíl eftir innbrot og ók yfir göngubrú Agnes var meira en bara morðingi Saka ríkisstjórnina um svik Nemendum mismunað með ósamræmi einkunna Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Eltur og handtekinn í tengslum við innbrot í apótek Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Klausturbleikjan fæst ekki lengur Staðfestir stækkun friðlands við Gróttu og Seltjörn Fjórtán ný félög flytja í Mannréttindahúsið Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Lokuðu götu á Ólafsfirði vegna tilkynningar um skotvopn Fylgi Sjálfstæðisflokks ekki meira í sex ár „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ „Skráningum rignir inn“ Eftirspurn eftir kókaíni virðist aldrei hafa verið meiri Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Nýtt innviðafélag hlýtur nafnið Göng og brú Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Rennibrautinni lokað og ljósin skoðuð Hvalur háði hálftíma dauðastríð Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Sjá meira