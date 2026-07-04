Hugbúnaðarverkfræðingur sem hefur síðustu sex ár unnið að og þróað Kattaskránna leggur nú lokahönd á nýtt app sem hann er hægt að hlaða niður í gegnum glænýjan kattarvef. Þar er hægt að haka við að kisa sé týnd og fá þá „kattavinir“ í nágrenninu skilaboð í símann sinn um týndu kisuna. Ríflega tvö þúsund kisur eru þegar skráðar í gagnagrunn Kattaskránnar og hafa bæði dýralæknar og lögreglan leitað í grunninn við mál sem snúa að köttum.
Guðmundur Þór Norðdahl, hugbúnaðarverkfræðingur og starfsmaður í Verzlanahöllinni, segir vefinn hafa verið fyrst settan í loftið fyrir um sex árum en hann hafi komið til vegna þess hve erfitt geti verið að nálgast upplýsingar um týnda ketti og alla ketti á Íslandi ef út í það sé farið.
Í kerfinu eru sem stendur ríflega tvö þúsund kisur skráðar, þar af um tvö hundruð og þrjátíu skráðar sem týndar. Á síðastliðnu ári hefur vefsíðan fengið um milljón heimsóknir. Nýji vefurinn kattaskráin punktur is fór svo í loftið í dag.
„Mér fannst vanta eitthvað meira heldur en svona allt of dreifðar upplýsingar út um allt, Facebook og hér og þar,“ segir hann í samtali við blaðamann Vísis og bætir við að hann hafi farið að hugsa með sér hvað hann gæti gert. Sjálfur sé hann hugbúnaðarverkfræðingur að mennt og geti sett upp vefsíður einn og óstuddur.
„Ég geri þetta alltaf allt sjálfur, vinn þessa hugbúnaðarverkfræðilegu vinnu, alveg frá upphafi, þannig að fólk bendir til einhvers stórrar stofnunar en þetta er bara ég.“
Hann segist suma daga sitja í margar klukkustundir við tölvuna en það fari mikil vinna í að taka á móti innsendum upplýsingum og skrá þær inn á vefinn. Nýi vefurinn og appið verði bæði sjálfvirkari en sú sem sé nú í boði en rétt eins og eldri vefurinn séu þær fyrstar sinnar tegundar í heiminum.
„Því þetta er svo miklu stærra heldur en nokkurn mann grunar. Ég er að fara að opna sjónvarpsstöð og allt í kringum þetta,“ segir Guðmundur frá en hann er með mjög marga bolta á lofti sem allir snúa að því að búa til sameiginlegan vettvang fyrir kattaeigendur á Íslandi. Hann sé að setja upp kattaspjallþræði á nýja vefnum en sérstakt kattahlaðvarp er að hans sögn líka væntanlegt.
„Við gerum bara allt sem okkur dettur í hug varðandi kisur,“ segir hann og bætir við að það gæti endað með því að hann þurfi að fá sjónvarpsstjóra til liðs við sig „þetta hefur þanist út“.
Guðmundur segir nýja vefinn (kattaskráin punktur is) hafa fjölmarga valmöguleika sem voru ekki á eldri vefnum. Hann hafi komið sjálfum sé skemmtilega á óvart enda sé nýji vefurinn nánast fullkominn.
„Þetta eru mjög miklar viðbætur tæknilega. Það verður þannig að ef einhver tilkynnir týnda kisu fá þeir sem eru kattavinir SMS í símann sinn,“ útskýrir hann og segir að þá geti fólk haft augun opin fyrir kettinum í sínu nágrenni enda sé algengt að þeir lokist inni í skúrum og feli sig undir pöllum. Oftar en ekki fari þeir ekkert mjög langt að heiman.
„Þetta er að verða mjög fullkomið. Ég er þarna alveg hissa á sjálfum mér hvað þetta er flott,“ segir Guðmundur jafnframt en leitarvélin verður að hans sögn mjög nákvæm. Það verði gott að allar upplýsingar séu fáanlegar á einum stað.
„Þetta eru svo margar Facebook-grúppur oft og í þeim er fólk að auglýsa týnda ketti en síðan er það kannski bara búið að finna þá og þetta bara hverfur,“ segir hann og bætir við: „En sko, Kattaskráin hefur frá upphafi haldið utan um allt og Kattaskráin sjálf rekur 60 Facebook-grúppur í öllum pósthólfum.“
Dýralæknar og lögreglan séu meðal þeirra sem hafi leitað aðstoðar Guðmundar þegar upp komi mál sem varði týnda ketti.
„Ég vil kannski nefna það líka að það er þegar komið svokallað Kattakort,“ segir hann en þar fari skráningar beint á Íslandskort, „ef það eru týndar kisur þá geturðu ýtt á takka þar, þar koma þær allar upp og þú getur smellt beint á þeirra prófíl.“
Líkt og fyrr segir er kerfið það eina sinnar tegundar í heiminum en Guðmundur lætur hvergi staðar numið í því að þróa kerfið áfram.
„Svo er ég líka að vinna að fullkomnasta dýrabjörgunarkerfi í heiminum,“ segir Guðmundur en þar verði fólki kleift að stofna leitarhópa, skipuleggja leit og setja upplýsingar inn á sérstök kort yfir leitarsvæði.
„Ég er alltaf að gá að því en síðustu sex árin hefur aldrei verið gert neitt svona,“ segir hann og veltir upp að líklega eigi dýrabjörgunarfélög ekki efni á því að stofna svona vefi.
„Sennilega er skýringin sú hvað þetta er ofboðslega dýrt að gera svona. Það eru margir, fleiri og fleiri menn á háum launum að búa þetta til. Þannig að dýrabjörgunarfélög hafa bara ekkert efni á því,“ segir hann og bætir við að hann geri þetta allt sjálfur hér heima og það þurfi því enginn að borga neitt.
Hann sjálfur ólst upp við ketti á heimilinu og vill allt fyrir kattasamfélagið gera.
„Við höfum alltaf átt ketti og eins og ég sagði áður þá hefur verið aðdragandi að þessu áður að þetta er eitthvað sem ég gat gert en raunverulegu hetjurnar eru dýrahjálparfélögin,“ segir Guðmundur.
„Að vera með svona öfluga síðu hjálpar öllum,“ bætir hann við en á vefnum verður í boði að setja upp einkasvæði fyrir hvern kött. Þegar hann horfir til framtíðar segist Guðmundur fyrir sér að Kattaskráin sé grunnur að frekari þróun.
„Ég sé fyrir mér að eigendur, almenningur, dýrahjálparfélög og síðar jafnvel opinberir aðilar geti unnið saman í gegnum eitt sameiginlegt kerfi þar sem upplýsingar berast hratt og örugglega.“
Verkefninu verður í hans huga aldrei lokið heldur verða nýjar hugmyndir til nánast daglega og þarfir notenda alltaf fleiri, „Kattaskráin er lifandi verkefni,“ segir Guðmundur loks.