Björgunarsveitin Skagafirðingasveit á Sauðárkróki var kölluð út vegna einstaklings sem hafði slasast á fæti í Drangey í Skagfirði. Viðkomandi var fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar.
Í fréttatilkynningu frá Landsbjörgu segir að uppgangan í Drangey sé brött og erfið og því ekki hlaupið að því að flytja liggjandi sjúkling þá leið. Bjögunarbátnum Öldu var siglt frá Sauðarkróki út í eyjuna.
Sá slasaði hafði verið fluttur af viðstöddum í Drangeyjarskála þar sem björgunarfólk og sjúkrafólk hlúði að honum og verkjastillti.
„Þyrla Landhelgisgæslunnar var á þessum tíma í Reykjavík og flaug norður þangað sem hún kom rétt upp úr þrjú í eftirmiðdaginn þegar hún lenti skammt frá Drangeyjarskála. Þá var sjúklingurinn fluttur í börum að og í þyrluna sem tók á loft skömmu fyrir klukkan 16,“ segir í tilkynningunni.
Allir viðbragðsaðilar voru komnir aftur til baka skömmu fyrir klukkan fimm.