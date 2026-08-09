Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Daníel Má Kárasyni, 41 árs, en síðast er vitað um ferðir hans í Reykjavík í gær, laugardag.
Daníel er sagður klæddur í mosagrænan jakka, bláa skyrtu, gallabuxur og Timberland skó. Hann hafi verið á ferðinni á ljósgráum Volvo XC, sem er með skráningarnúmerið OF677.
„Þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Daníels, eða vita hvar hann er að finna, eru vinsamlegast beðin um að hafa tafarlaust samband við lögregluna í síma 112,“ segir í tilkynningu lögreglu.