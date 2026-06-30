Innlent

Aðal­með­ferð að ljúka í Edition málinu og sex­tán ára fengelsis krafist

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um aðalmeðferð Ediotions málsins umtala sem lýkur væntanlega í dag. 

Í máli saksóknara í morgun kom fram að hann krefjist þyngstu refsingar yfir Ming Ting Mancel sem ákærð er fyrir manndráp af ásetningi í samráði við eiginmann sinn heitinn.

Þá fjöllum við áfram um hvalveiðimálin en von er á hvalbát til hafnar í Hvalfirði eftir hádegið með tíunda dýrið sem veitt hefur verið á þessari vertíð. 

Að auki verður rætt við forstjóra Persónuverndar sem segir að það þurfi að vera hægt að treysta því að upplýsingar um þá sem leita til stofnana eða eru undir rannsókn séu ekki aðgengilegar öðrum.

Í sportpakka dagsins eru það svo hin óvæntu úrslit á HM í gær þegar Þjóðverjar og Hollendingar töpuðu leikjum sínum í 32 liða úrslitum keppninnar. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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