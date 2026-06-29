Landhelgisgæslan hefði átt að vísa skipi Bandero úr íslenskri lögsögu strax við komu að mati verkalýðsleiðtoga. Við ræðum við einn úr áhöfn skipsins og verðum í beinni útsendingu frá Hvalfirði þar sem við förum yfir nýjustu vendingar í málinu.
Vitnaleiðslum lauk í Edition málinu nú síðdegis. Við förum yfir réttarhöldin með fréttamanni í myndveri.
Sex eru látnir og fleiri slasaðir eftir skotárás í bænum Stade nærri Hamborg í Þýskalandi. Tveir eru í haldi lögreglu.
Þá hittum við sunnlenskan ýtukarl á áttræðisaldri sem hefur lengri starfsreynslu í faginu en flestir, skoðum ísgerð sem hefur meðal annars framleitt Jagermeisterís og hittum börn á leikskólanum Holti sem fögnuðu alþjóðlega drullumallsdeginum.