Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Birgir Olgeirsson skrifar 29. júní 2026 14:46 Frásögnum af kvöldinu á Hard Rock bar ekki saman: konan sagði starfsfólk hafa komið illa fram við hópinn en staðurinn sagði konurnar hafa verið háværar og ókurteisar. Kærunefnd jafnréttismála taldi ekki sýnt fram á að brottvísunin hefði tengst þjóðernisuppruna eða tungumálaerfiðleikum. Vilhelm Kærunefnd jafnréttismála hefur hafnað máli konu sem taldi sér hafa verið mismunað á Hard Rock á Lækjargötu eftir að hún óskaði eftir þjónustu á íslensku. HRC Ísland ehf., rekstraraðili staðarins, er nefnt í úrskurðinum og þar er einnig vísað til einkunnarorðanna „Love all, serve all“ sem hafa fylgt Hard Rock-keðjunni frá stofnun hennar árið 1971. Atvikið átti sér stað árið 2024 þegar konan fór á veitingastaðinn ásamt tveimur vinkonum sínum. Konan sagðist hafa búið hér á landi í um tuttugu ár en hvorki hún né vinkonur hennar tali eða skilji ensku vel. Þegar þær komust að því að þjónninn talaði ekki íslensku óskuðu þær eftir íslenskumælandi starfsmanni. Konan lýsti því fyrir nefndinni að hópurinn hefði fljótlega upplifað sig óvelkominn. Hún sagði starfsfólk hafa sýnt þeim dónaskap, matinn ekki hafa skilað sér og drykk hafa verið hellt yfir hana. Að lokum hafi þeim verið sagt að yfirgefa staðinn og lögregla kölluð til. Veitingastaðurinn lýsti atvikum með allt öðrum hætti. Þar kom fram að konan og vinkonur hennar hefðu verið ölvaðar, háværar og ókurteisar við starfsfólk. Þjónninn hefði ekki talað íslensku en getað tekið við pöntun á íslensku. Vaktstjóri hefði blandað sér í málið og reynt að róa hópinn. Samkvæmt frásögn veitingastaðarins hafi deilan stigmagnast eftir að annar gestur rakst í glas á borði hópsins. Starfsfólk hafi þrifið upp, boðið nýjan drykk og reynt að leysa málið, en viðbrögð hópsins hafi orðið til þess að ákveðið var að vísa konunum út. Lögregla var kölluð til og konan var síðar handtekin fyrir utan staðinn. Kærunefnd jafnréttismála taldi ekki sýnt fram á að konunni hefði verið mismunað vegna þjóðernisuppruna eða tungumálaerfiðleika. Í niðurstöðu nefndarinnar segir að frásögn hennar, um að henni hafi verið vísað út vegna þess að hún bað um íslenskumælandi þjón, hafi þótt nokkuð ótrúverðug. Nefndin taldi líklegra að framkoma hópsins og samskipti hans við starfsfólk hefðu ráðið úrslitum. Hard Rock braut því ekki gegn lögum um jafna meðferð utan vinnumarkaðar. Næturlíf Lögreglumál Úrskurðar- og kærunefndir Mest lesið „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Fleiri fréttir Handtekinn í Reykholti vegna kannabisræktunar Bað um íslensku á Hard Rock en kvöldið endaði hjá lögreglu Fær ekki áheyrn í Hæstarétti eftir að hann kallaði konu „svertingjatussu“ Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Sjá meira