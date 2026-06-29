Leiðangursstjóri Aðgerðar 86, sem er um borð í skipinu Bandero, biður Íslendinga afsökunar á því að hafa komið til landsins fyrir fjórum áratugum í skjóli nætur. Þá sökkti hann tveimur hvalveiðiskipum. Hópur fólks um borð í Bandero siglir nú innan lögsögu Íslands í því skyni að binda enda á hvalveiðar.
Rodney Adam Coronado, eða Rod, leiðangursstjóri Aðgerðar 86, ræddi stöðu mála í Reykjavík síðdegis í dag en hann erum borð í skipinu Bandero. Aðgerð 86, sem stofnun Paul Watson hvalveiðiaktívista, boðaði til snýst um að binda endi á hvalveiðar Íslendinga. Nafnið er vísun í aðgerð sem Rod tók þátt í árið 1986 þegar tveimur hvalveiðiskips Hval hf. var sökkt í Reykjavíkurhöfn.
„Fyrst af öllu vil ég biðja íslensku þjóðina afsökunar því þegar ég kom til Íslands fyrir fjörutíu árum kom ég í skjóli nætur. Og ég fór í skjóli nætur, svolítið eins og glæpamaður. Mér fannst það nauðsynlegt vegna ógnarinnar við alþjóðlegt bann við hvalveiðum og ógnarinnar við tilvist langreyða,“ segir Rod Coronado, leiðangursstjóri Aðgerðar 86, í Reykjavík síðdegis.
Rod kom til Íslands árið 1986 með David Howard og vörðu þeir mánuði í að kynna sér aðstæður, safna upplýsingum og heimsækja hvalastöðina.
„Þann 8. nóvember ákváðum við að grípa til aðgerða. Og aftur, sú aðgerð var án ofbeldis. Við fórum í tóma hvalstöðina án þess að nokkur væri þar og eyðilögðum eins mikið af vélbúnaði og mögulegt var sem var notaður til að drepa þær langreyðar sem voru veiddar í bága við bannið á hvalveiðum í atvinnuskyni,“ segir Rod og vísar þar í samþykkt Alþjóðahvalveiðiráðsins um bann við hvalveiðum í atvinnuskyni sem var undirrituð árið 1985.
„Við fórum síðan til Reykjavíkurhafnar þar sem við fórum um borð í Hval 6 og Hval 7. Ég hef sjálfur verið vélstjóri á Sea Shepherd áður og vissi því hvar ég ætti að finna botnlokana til að hleypa sjónum inn.“
Hann ítrekar að þeir hafi ekki viljað skaða neina manneskju. Hann hefði getað sökkt Hvali 8 en hætti við þar sem einn maður var sofandi um borð.
Rod segir skipverjara Bandero almennt í góðu skapi. Um 27 eru um borð í skipinu og ætla þau öll að dvelja þar þar til að hvalveiðiskipin tvö eru tekin úr notkun.
„Allir eru reiðubúnir að hætta á handtöku til að vernda þessa hvali. Þannig að ef Landhelgisgæsla Íslands vill grípa til aðgerða til að stöðva þessa herferð þá er betra að hún hafi 27 fangaklefa tilbúna fyrir okkur,“ segir hann.
Hann tekur fram að engin vopn séu um borð í skipinu.
„Við gerum ekki starfsmenn skipanna að skotmörkum. Við teljum Landhelgisgæslu Íslands ekki vera óvin okkar. Við teljum íslensku þjóðina ekki vera óvini okkar. Við erum að beina spjótum okkar að Hval 8 og Hval 9,“ segir Rod.
„Þetta eru eyðileggingartækin sem við viljum sjá tekin úr notkun með ofbeldislausum aðferðum, alveg eins og mér tókst að sökkva þessum skipum án þess að skaða neinn. Það væri sama markmið og við höfum í dag.“
Svo þið eruð að stefna á að sökkva skipunum aftur?
„Annaðhvort bókstaflega eða táknrænt, en ég er að vona, eins og ég sagði, að við getum gert eitthvað löglega.“
Rod kallar eftir aðstoð íslensku þjóðarinnar. Einungis einn maður beri ábyrgð á drápi yfir þúsund hvala.
„Þetta er eitthvað sem við getum ekki gert ein. Við þurfum að allur heimurinn standi með okkur. Margar þjóðir heims standa þegar með okkur, standa með Alþjóðahvalveiðiráðinu og hvalveiðibanni þess. Það er aðeins einn maður á Íslandi sem ógnar áframhaldandi tilvist langreyða,“ segir hann.
„Frá því að hvalveiðibannið tók gildi hefur Kristján Loftsson borið ábyrgð á drápi yfir 1074 hvala. Engum einum manni ætti að vera veitt heimild af stjórnvöldum til að ógna tilvist heillar dýrategundar.“
„Ég var einmitt að horfa út um gluggann á varðskip Landhelgisgæslunnar, sem er hér um tólf mílur á bakborða. Það hefur haldið þeirri stöðu síðan í gær,“ segir Rod.
Varðskipið Þór lét úr höfn í gærkvöldi og fylgir nú skipinu Bandero eftir. Um borð eru sérsveitarmenn en á korti Marine Traffic má sjá að skipið er rétt fyrir utan Kollafjörð, nærri höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt heimildum mbl er Hvalur 9 á leið til Hvalfjarðar með tvær langreyðar og er búist við skipinu undir kvöld.
Skipið Bandero er í eigu Paul Watson, hvalaverndaraktívista, og var því siglt inn í íslenska efnahagslögsögu á laugardag. Fyrst um sinn urðu forsvarsmenn ekki við beiðni Landhelgisgæslunnar um að gefa upp staðsetningu sína og báru fyrir sig að búnaðurinn væri ónýtur.
Eftir að hafa verið gert að senda gæslunni staðsetningu sína á klukkustundar fresti hóf Bandera að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína.
Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, segir gæsluna undirbúna undir allar sviðsmyndir vegna veru skipsins.F