Kerfisvilla er sögð hafa valdið því að hópur ökutækjaeigenda hafi fengið rukkun um kílómetragjald fyrir júní vegna ökutækja sem þeir seldu fyrr á árinu. Skatturinn segir að unnið sé að leiðréttingu.
Leiðréttingin er sögð taka nokkra daga en krafa vegna kílómetragjalds eiga að uppfærast fyrir eindaga 15. júlí.
Í tilkynningu frá Skattinum biður stofnunin þá sem fengu ranga bráðabirgðagreiðslu vegna villunar um að bíða með að greiða kröfuna þar til búið er að leiðrétta villuna og uppfæra kröfuna.
Þeir sem hafi þegar greitt rangar kröfur fái inneign hjá Skattinum á móti.