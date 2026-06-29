Landeigandi að Fossalaug og Reykjafossi hafa lokað fyrir aðgengi að svæðinu. Enginn ein sérstök ástæða sé fyrir lokuninni en tekur eigandinn fram að ekki sé í boði að rukka fyrir þjónustu og firri sig ábyrgð á svæðinu.
„Þetta er orðið gott í þeirri mynd sem þetta er núna,“ segir Dagur Torfason, landeigandi að Fossalaug og Reykjafossi, í samtali við fréttastofu. Landið er nærri Varmahlíð og hafa bæði laugin og fossinn verið vinsælir ferðamannastaðir.
„Við leyfðum fólki að fara býsna lengi, þetta voru sveitungar og Íslendingar en þetta er orðið rosalega mikið.“
Dagur tilkynnti lokunina í Facebook-hópnum Bakland ferðaþjónustunnar. Þar segir hann ástæður lokunarinnar margþættar og að ekki sé um eitt sérstakt atvik að ræða.
„Sá tími að við látum það viðgangast að annar aðili rukki fyrir þjónustu fyrir ferðamenn sem koma vegna aðdráttarafls á okkar landi en firri sig allri ábyrgð á svæðinu og skili engu er liðinn,“ skrifar hann.
Lokunin tók gildi í dag en segir Dagur að nú þegar hafi einhverjir farið inn á landið í óleyfi. Mikið af fólkinu sem heimsæki staðina sé fólk á eigin vegum. Hann hafi samt sem áður gert það skýrt á kortavef Google að svæðið sé lokað.