Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Smári Jökull Jónsson skrifar 28. júní 2026 13:11 Valgerður Árnadóttir er formaður Hvalavina og hún hefur áhyggjur af komu skipsins Bandero. Vísir/Vilhelm/Arnar Áhöfn skipsins Bandero, skip hvalveiðiverndaraktívistans Paul Watson, hefur ekki orðið við beiðnum Landhelgisgæslunnar um að gefa upp staðsetningu skipsins sem sigldi inn í efnahagslögsögu Íslands í gær. Formaður Hvalavina hefur áhyggjur af komu skipsins til landsins. Skip Watson, Bandero, sigldi inn í íslenska efnahagslögsögu í gær og kom flugvél Landhelgisgæslunnar auga á það djúpt suður af landinu. Í samtali við fréttastofu segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar að áhöfn Bandero hafi ekki orðið við óskum gæslunnar um að gefa upp staðsetningu skipsins. Ekki er kveikt á staðsetningabúnaði þess og tjáði áhöfnin Landhelgisgæslunni að búnaðurinn væri bilaður. Ásgeir segir að 200 mílna efnahagslögsaga Íslands sé alþjóðlegt hafsvæði en skipum beri að fara að fyrirmælum Landhelgisgæslunnar. „Myndum aldrei beita svona brögðum eða hótunum“ Formaður Hvalavina hefur áhyggjur af komu samtaka Paul Watson til landsins og segir Hvalavini ekki samþykka hans aðgerðum. „Við höfum eins og aðrir áhyggjur af þessum hótunum. Við vitum ekki nákvæmlega hvað þær þýða eða hversu alvarlegar aðgerðir hann er að fara í, þetta hljóma eins og skemmdaraðgerðir,“ segir Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina. „Hann segist ætla að klára eitthvað sem hann hóf 1986 og það voru náttúrulega mjög alvarlegar aðgerðir þegar hann sökkti skipunum í Reykjavíkurhöfn. Við erum friðsöm samtök og myndum sjálf aldrei beita svona brögðum eða hótunum,“ bætir Valgerður við. „Mjög líklegt að það fari illa“ Þá kveði nýjar reglugerðir Matvælastofnunar á um að bátarnir skuli stöðvaðir og skutulbyssur skoðaðar geigi skot hvalveiðibáta. „En ef Paul Watson er þarna að elta þá er náttúrulega mjög auðvelt fyrir skotmenn að kenna honum um það sem úrskeiðis fer. Þannig að við höfum sérstakar áhyggjur af því vegna þess að okkur finnst Hvalur hf. eigi algjörlega að bera ábyrgð á því þegar þeir brjóta lög um velferð dýra og að íslensk stjórnvöld eigi þá að grípa inn í.“ Í mars sigldi eitt af skipum Watson utan í norskt skip við Suðurskautið í einni af aðgerðum samtaka hans. Valgerður hefur áhyggjur af því að illa geti farið ef skip Paul Watson mætir á svæðið þar sem hvalveiðar standa yfir. „Það er bara mjög líklegt að það fari illa og það er auðvitað eitthvað sem er málstaðnum til góða, ofbeldisfullar aðgerðir eða eitthvað sem stefnir lífi fólks í voða. Það er ekki eitthvað sem við Hvalavinir styðjum.“ Hvalveiðar Hvalir Dýr Landhelgisgæslan Mest lesið Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Réðst að hópi drengja í sundlaug Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Erlent Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Innlent Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Erlent Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Innlent Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Innlent Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Erlent Fleiri fréttir Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Hjólar hringinn fyrir Hringinn: Gengið vel en leiðin norður „mjög mikið pain“ Forsetinn og borgarstjórinn í Sprengisandi Réðst að hópi drengja í sundlaug Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Slösuð göngukona flutt með þyrlunni „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Undirbúningur vegna almyrkvans víða á lokametrunum „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Sjá meira