Innlent

Hafa ekki gefið Land­helgis­gæslunni upp stað­setningu Bandero

Smári Jökull Jónsson skrifar
Valgerður Árnadóttir er formaður Hvalavina og hún hefur áhyggjur af komu skipsins Bandero.
Valgerður Árnadóttir er formaður Hvalavina og hún hefur áhyggjur af komu skipsins Bandero. Vísir/Vilhelm/Arnar

Áhöfn skipsins Bandero, skip hvalveiðiverndaraktívistans Paul Watson, hefur ekki orðið við beiðnum Landhelgisgæslunnar um að gefa upp staðsetningu skipsins sem sigldi inn í efnahagslögsögu Íslands í gær. Formaður Hvalavina hefur áhyggjur af komu skipsins til landsins.

Skip Watson, Bandero, sigldi inn í íslenska efnahagslögsögu í gær og kom flugvél Landhelgisgæslunnar auga á það djúpt suður af landinu. 

Í samtali við fréttastofu segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar að áhöfn Bandero hafi ekki orðið við óskum gæslunnar um að gefa upp staðsetningu skipsins.  Ekki er kveikt á staðsetningabúnaði þess og tjáði áhöfnin Landhelgisgæslunni að búnaðurinn væri bilaður.

Ásgeir segir að 200 mílna efnahagslögsaga Íslands sé alþjóðlegt hafsvæði en skipum beri að fara að fyrirmælum Landhelgisgæslunnar.

„Myndum aldrei beita svona brögðum eða hótunum“

Formaður Hvalavina hefur áhyggjur af komu samtaka Paul Watson til landsins og segir Hvalavini ekki samþykka hans aðgerðum.

„Við höfum eins og aðrir áhyggjur af þessum hótunum. Við vitum ekki nákvæmlega hvað þær þýða eða hversu alvarlegar aðgerðir hann er að fara í, þetta hljóma eins og skemmdaraðgerðir,“ segir Valgerður Árnadóttir formaður Hvalavina.

„Hann segist ætla að klára eitthvað sem hann hóf 1986 og það voru náttúrulega mjög alvarlegar aðgerðir þegar hann sökkti skipunum í Reykjavíkurhöfn. Við erum friðsöm samtök og myndum sjálf aldrei beita svona brögðum eða hótunum,“ bætir Valgerður við.

„Mjög líklegt að það fari illa“

Þá kveði nýjar reglugerðir Matvælastofnunar á um að bátarnir skuli stöðvaðir og skutulbyssur skoðaðar geigi skot hvalveiðibáta.

„En ef Paul Watson er þarna að elta þá er náttúrulega mjög auðvelt fyrir skotmenn að kenna honum um það sem úrskeiðis fer. Þannig að við höfum sérstakar áhyggjur af því vegna þess að okkur finnst Hvalur hf. eigi algjörlega að bera ábyrgð á því þegar þeir brjóta lög um velferð dýra og að íslensk stjórnvöld eigi þá að grípa inn í.“

Í mars sigldi eitt af skipum Watson utan í norskt skip við Suðurskautið í einni af aðgerðum samtaka hans. Valgerður hefur áhyggjur af því að illa geti farið ef skip Paul Watson mætir á svæðið þar sem hvalveiðar standa yfir.

„Það er bara mjög líklegt að það fari illa og það er auðvitað eitthvað sem er málstaðnum til góða, ofbeldisfullar aðgerðir eða eitthvað sem stefnir lífi fólks í voða. Það er ekki eitthvað sem við Hvalavinir styðjum.“

Hvalveiðar Hvalir Dýr Landhelgisgæslan

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