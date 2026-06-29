„Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Agnar Már Másson skrifar 29. júní 2026 12:06 Ming Ting, móðir Catherine Mancel, í Héraðsdómi Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm Catherine Mancel, dóttir Ming Ting Mancel sakbornings í Edition-málinu, er sögð hafa skilið aðgangskort sitt og vinnutölvu eftir á vinnustað sínum í Írlandi áður en hún hélt með foreldrum sínum til Íslands, þar sem hún lést. Þetta þótti óvenjulegt að sögn fyrrverandi kollega hennar, einkum vegna þess að hún ætlaði að nota tölvuna í fjarvinnu á Íslandi. Í aðdraganda ferðarinnar gaf hún samstarfsmönnum sínum tuskudýr að gjöf og veltu einhverjr því fyrir sér hvort það hefði verið kveðjugjöf, að sögn annarrar fyrrverandi samstarfskonu. Fyrrverandi samstarfsmenn Catherine báru vitni fyrir dómi í morgun. Þeir unnu með henni hjá fyrirtækinu MarketStar á Írlandi í sérstöku AirBnB-teymi. Fyrr í dag kom fram í máli fyrrverandi samstarfsmanns hennar að ferðin til Íslands hefði alfarið verið skipulögð af foreldrum hennar og að Catherine hefði ekki fengið að vita nema með skömmum fyrirvara, samkvæmt umfjöllun mbl.is. Í þessari frétt er fjallað um sjálfsvíg og sjálfsskaða. Fólki sem glímir við sjálfsvígshugsanir eða sjálfsskaðahegðun er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717, netspjallið á 1717.is og Píeta símann 552-2218 en þjónusta þeirra er aðgengileg allan sólarhringinn. Ef þú hefur orðið fyrir hótunum eða ofbeldi líkt og fjallað er um í fréttinni er þér bent á að hafa samband við lögreglu í síma 112 eða í netspjalli á 112.is. Fimmti dagur í Edition-málinu Réttarhöld í Edition-málinu eru komin á fimmta dag í Héraðsdómi Reykjavíkur. Þar er hin 56 ára Ming Ting Mancel ákærð fyrir að myrða 29 ára dóttur sína, Catherine, í samráði við eiginmann sinn, Emeric Mancel heitinn, á lúxushótelinu Reykjavik Edition í júní 2025. Samkvæmt ákærunni eiga hjónin að hafa haldið dóttur sinni, Catherine, fastri og brugðið snöru um háls hennar til að þrengja að öndunarvegi. Sjá einnig: Edition-málið Aftur á móti hefur komið fram í málflutningi Ming Ting að fjölskyldan öll hafi ætlað að svipta sig lífi á hótelherberginu þessa nótt, aðfaranótt 14. júní. Ming Ting sagði að dóttir sín hefði ekki streist á móti en hefur sagt engu að síður að dóttir hennar hafi viljað fara á annan hátt. Ein af stóru spurningunum í málinu er því hvort Catherine hafi í raun haft í hyggju að svipta sig lífi. Skildi tölvuna og kortið eftir „Hún [Catherine] var alltaf mjög broslynd og glöð. Hún var mjög þögul,“ sagði írsk fyrrverandi samstarfskona Catherine sem bar vitni í gegnum fjarfundarbúnað í dag. Sú kvaðst muna eftir ferðinni sem Catherine fór með foreldrum sínum til Íslands. Catherine hefði ætlað í vikufrí með fjölskyldunni og sagst ætla að vinna tvo daga þar á vinnufartölvu sinni á írskum skrifstofutíma. En ekkert varð af þessum fjarvinnudögum að sögn samstarfskonunnar enda hafi Catherine aldrei tekið tölvuna með sér. Samstarfskonan sagðist hafa fundið tækið á skrifborði Catherine, ásamt aðgangskorti hennar, einum eða tveimur dögum eftir að hún átti að vera komin aftur. „Hún skildi eftir aðgangskort sitt að skrifstofunni,“ sagði fyrrverandi samstarfskonan. Það þótti óvenjulegt að hennar sögn. Samstarfskonan hafi aftur á móti ekki tekið eftir breytingum í hegðun Catherine í aðdraganda ferðarinnar og mundi ekki eftir því að hafa átt í samskiptum við Catherine dagana áður en hún hélt til Íslands. Hún sagði þó að nokkrir kollegar Catherine hefðu fengið frá henni heklaða bangsa að gjöf nokkrum dögum áður en hún fór. Önnur samstarfskona: Mögulega kveðjugjöf Frönsk fyrrverandi samstarfskona Catherine bar einnig vitni fyrir dómi þar sem hún sagði að Catherine hefði ekki gefið tuskudýrin í eigin persónu, heldur skilið þau eftir á skrifstofunni. „Við ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf,“ sagði Frakkinn og vísaði þar í samtöl milli sín og kollega sinna um tuskudýrin, sem hafi þó átt sér stað einhverju eftir að þeim varð ljóst að Catherine væri ekki að koma aftur til vinnu. Catherine hefði nokkrum mánuðum fyrr gefið einum kollega þeirra svipaða gjöf þegar hann hefði hætt störfum. Hafði áhuga á skrifum og vildi gegna stjórnunarstöðu Samstarfskonan kvaðst ekki vita hvort Catherine hefði átt maka eða marga vini. „Hún var mjög blíð í framkomu, brosmild, vinnusöm og kom alltaf fallega fram,“ sagði franska samstarfskonan. „Henni fannst mjög gaman að skrifa sögur,“ svaraði hún spurð út í áhugamál Catherine. Hún hefði jafnvel sent yfirmanni sínum eina sagna sinna. Aðspurð sagði fyrrum samstarfskonan að Catherine hefði aldrei talað um fjölskyldulífið við sig. Spurð út í framtíðaráform hennar sagði samstarfskonan að Catherine hefði viljað komast í stjórnunarstöðu og jafnvel fengið viðbótarverkefni frá yfirmanni sínum sem hafi líklega haft það markmið að styrkja hana í stjórnunarstörfum. 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