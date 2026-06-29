Ökumaður á rafhlaupahjóli var handtekinn í Grafarvogi í gærkvöldi þar sem hann stýrði hjólinu ölvaður. Þetta er meðal þess sem fram kemur í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem segir að sjö séu nú vistaðir í fangageymslu.
Þar segir einnig að tveir hafi verið handteknir í 101 Reykjavík fyrir eignaspjöll, brot á lögreglusamþykkt, vörslur fíkniefna og fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Þá varð umferðarslys í Bústaðarhverfi en ökumaður flúði af vettvangi.
Þá var ökumaður í Hafnarfirði handtekinn fyrir ölvunarakstur og sextán ára piltur kærður fyrir að aka bíl í Garðabæ. Þá var ökumaður í Kópavogi kærður en hann var á nagladekkjum þann 28. júní. Þrír slösuðust í umferðarslysi í Árbæ og voru bílar dregnir af vettvangi.