Innlent

Fræsa og mal­bika Reykja­nes­braut í kvöld

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið.
Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið. Vísir/Vilhelm

Í kvöld, sunnudagskvöldið 28. júní og aðfaranótt miðvikudags 29. júní, milli kl. 20:00 og 06:00, er unnið við fræsingu og malbikun á Reykjanesbraut við Sprengisand. 

Í tilkynningu frá Vegagerðinni kemur fram að Reykjanesbraut verði lokuð til suðurs við Sæbraut þennan tíma og þrengt verði að umferð í eina akrein í norðurátt meðan á framkvæmdunum stendur. Einnig verði rampar frá Miklubraut niður á Reykjanesbraut til suðurs lokaðir. 

Framkvæmdirnar muni halda áfram annað kvöld, mánudagskvöld 29. júní, kl 20:00 til 07:00 aðfaranætur þriðjudags, 30. júní. 

Reykjanesbraut verður lokuð til suðurs við Sæbraut í kvöld og nótt. COLAS

Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið.

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