Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Áróra L Davíðsdóttir skrifar 28. júní 2026 21:24 Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið. Vísir/Vilhelm Í kvöld, sunnudagskvöldið 28. júní og aðfaranótt miðvikudags 29. júní, milli kl. 20:00 og 06:00, er unnið við fræsingu og malbikun á Reykjanesbraut við Sprengisand. Í tilkynningu frá Vegagerðinni kemur fram að Reykjanesbraut verði lokuð til suðurs við Sæbraut þennan tíma og þrengt verði að umferð í eina akrein í norðurátt meðan á framkvæmdunum stendur. Einnig verði rampar frá Miklubraut niður á Reykjanesbraut til suðurs lokaðir. Framkvæmdirnar muni halda áfram annað kvöld, mánudagskvöld 29. júní, kl 20:00 til 07:00 aðfaranætur þriðjudags, 30. júní. Reykjanesbraut verður lokuð til suðurs við Sæbraut í kvöld og nótt. COLAS Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið. Vegagerð Skipulagsmál Reykjavík Umferð Mest lesið Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Innlent „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ Innlent Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Innlent „Það koma bara færri“ Innlent Sérsveitarmenn um borð í Þór Innlent Réðst að hópi drengja í sundlaug Innlent Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent Fleiri fréttir Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Hjólar hringinn fyrir Hringinn: Gengið vel en leiðin norður „mjög mikið pain“ Forsetinn og borgarstjórinn í Sprengisandi Réðst að hópi drengja í sundlaug Matsgerðirnar einar ekki nægar til að sanna akstur undir áhrifum slævandi lyfja Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Slösuð göngukona flutt með þyrlunni „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Undirbúningur vegna almyrkvans víða á lokametrunum „Fólk sem er á bið á ekki að vera þjónustulaust“ Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Sjá meira